La Dirección Regional de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades informaron que la región de Piura encabeza la lista de contagios por dengue en el país con 13,025 infectados. Las entidades oficiales reportan además 9 fallecidos por la enfermedad en el departamento norteño.

La Sala Situacional de la Diresa precisó que el 68% de los casos notificados contó con la debida confirmación de laboratorio. El reporte sanitario detalló la presencia del serotipo 3 del virus y advirtió sobre cuadros graves con necesidad de hospitalización en la zona.

A nivel provincial, Piura acumula la cifra más alta de la región con 5,453 contagiados en sus diferentes distritos. Las provincias de Morropón y Sullana siguieron en la estadística oficial con 3,810 y 3,016 personas afectadas respectivamente.

Los adultos de 30 a 59 años representan el 30,2% de los infectados en la región. Los niños de 0 a 11 años concentraron 3,414 infectados y cinco de los decesos registrados por las autoridades médicas.

El Ministerio de Salud inició la aplicación de la vacuna Qdenga para personas entre los 10 y 20 años de edad para frenar el avance del dengue. La cobertura de la inmunización alcanza un 34,8% en la primera dosis y un 58% en la segunda aplicación dentro de los grupos prioritarios.

El CDC del Minsa notificó 71,256 casos y 75 muertes por la epidemia a nivel nacional. En Lima se concentran aproximadamente unos 6,000 casos confirmados, mientras que se registran solo en Piura unos 1,000 contagios por semana desde hace varios días.

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, informó a Canal N que las otras regiones que le siguen a Piura en número de contagios son La Libertad y Lambayeque. En esa línea, advirtió que las cifras seguirán incrementando si el calor y las lluvias persisten en la zona norte del país.

Piura azotada por intensas lluvias

Desde este lunes 19 de octubre se registran intensas lluvias que han inundados las calles y viviendas de Chulucanas en la provincia de Morropón, entre otros sectores vulnerables de Piura. El agua acumulada sobrepasó los 30 centímetros de altura en los mercados locales y provocó el colapso del sistema de alcantarillado.

El fenómeno El Niño Costero originó lluvias continuas y elevadas temperaturas durante varios días consecutivos en la región. La acumulación de agua en recipientes inservibles multiplica los criaderos del mosquito Aedes aegypti y eleva el riesgo de nuevos contagios.

La emergencia está siendo atendida con el despliegue de motobombas para disminuir el nivel del agua en las calles inundadas. Asimismo, se cuenta con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y la vigilancia de personal de la Defensoría del Pueblo para constatar la situación.