Los casos de dengue en Piura han registrado picos de contagios en las últimas semanas. (Foto: Andina)
Los casos de dengue en Piura han registrado picos de contagios en las últimas semanas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Dirección Regional de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades informaron que la región de Piura encabeza la lista de contagios por dengue en el país con 13,025 infectados. Las entidades oficiales reportan además 9 fallecidos por la enfermedad en el departamento norteño.

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