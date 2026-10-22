Intensas lluvias azotan a Piura desde el lunes y seguirán hasta el domingo 25 de octubre. (Foto: Tania Bautista / El Comercio)
Intensas lluvias azotan a Piura desde el lunes y seguirán hasta el domingo 25 de octubre. (Foto: Tania Bautista / El Comercio)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N° 430 de nivel naranja sobre lluvias intensas en la región Piura y la costa norte del país. La alerta que incluye posibilidad de descargas eléctricas rige desde el viernes 23 de octubre hasta el domingo 25 de octubre.

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