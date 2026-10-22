El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N° 430 de nivel naranja sobre lluvias intensas en la región Piura y la costa norte del país. La alerta que incluye posibilidad de descargas eléctricas rige desde el viernes 23 de octubre hasta el domingo 25 de octubre.

El fenómeno afectará principalmente a Tumbes y a la costa interior piurana con lluvias de moderada a fuerte intensidad. Asimismo, la sierra norte superior a los 2.800 m.s.n.m. registrará posible caída de granizo durante el evento.

Las precipitaciones llegarán acompañadas de descargas eléctricas frecuentes en diversos sectores del norte peruano. Los meteorólogos prevén además ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.

#Lluvias #Minam #Senamhi Se vienen registrando lluvias con descargas electricas en la provincia de Sullana (Piura). Se espera que esta región presenten intensidades alrededor de 15 mm/hr entre las 18:00 y 19:00 horas de hoy. https://t.co/Ci7WZ3HeS5 — Senamhi (@Senamhiperu) October 21, 2026

La costa norte registrará acumulados diarios de lluvia de 2 a 14 mm/día el viernes 23 de octubre. Los valores subirán entre 2 y 15 mm/día el sábado 24 de octubre y alcanzarán hasta 17 mm/día el domingo 25.

La sierra norte presentará acumulados de lluvia entre 10 y 23 mm/día durante la primera jornada del aviso. Las cifras máximas en la sierra septentrional ascenderán a 25 mm/día durante el sábado 24 de octubre y el domingo 25 de octubre.

Senamhi mantiene monitoreo meteorológico constante en Piura

Senamhi mantiene una vigilancia hidrometeorológica permanente en Piura ante el registro de lluvias y la presencia de El Niño Costero. El organismo informó que realiza un seguimiento continuo de las estaciones para emitir pronósticos oportunos a las autoridades regionales.

📣🌧️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 23 al 25 de octubre, continuarán las precipitaciones en la costa norte y la sierra. ✅ Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/aPgtk9LDh2 https://t.co/v1kAsJRkdg — Senamhi (@Senamhiperu) October 21, 2026

La entidad precisó que las lluvias de El Niño Costero muestran una distribución espacial variable en sectores cercanos. Cada estación mide el volumen pluviométrico en su punto específico con procedimientos técnicos bajo estándares internacionales.