Las fuertes lluvias registradas desde el jueves 26 de noviembre en la región Piura afectaron la infraestructura de abastecimiento de agua potable en la ciudad y en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre. La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau) informó que varios pozos, reservorios y estaciones de bombeo tuvieron que paralizar temporalmente sus operaciones para evitar mayores daños.

Entre las instalaciones afectadas se encuentran los pozos Grau, San Bernardo, El Indio, El Cortijo, Kurt Beer y Los Tallanes. También se reportaron problemas en los reservorios Niño Héroe, Los Algarrobos y Ciudad del Niño, además de la Estación La Granja.

La empresa indicó que realiza trabajos para recuperar la operatividad de estos sistemas y normalizar el abastecimiento de agua potable en los sectores comprendidos.

¿Qué zonas de Piura están afectadas por la interrupción del agua?

De acuerdo con la información difundida por EPS Grau, las interrupciones en las instalaciones de abastecimiento comprenden distintos asentamientos humanos y urbanizaciones de Piura y Castilla.

Estos son los sectores vinculados a cada sistema afectado:

Pozo El Cortijo . Los sectores abastecidos por esta instalación comprenden los asentamientos humanos Campo Polo, 28 de Julio, Las Monteros, Miguel Cortés, El Indio, Juan Pablo II y Calixto Balarezo.

. Los sectores abastecidos por esta instalación comprenden los asentamientos humanos Campo Polo, 28 de Julio, Las Monteros, Miguel Cortés, El Indio, Juan Pablo II y Calixto Balarezo. Pozo Grau y reservorio Niño Héroe . Estas instalaciones abastecen al cercado de Castilla y al asentamiento humano Talarita, en sus etapas I y II.

. Estas instalaciones abastecen al cercado de Castilla y al asentamiento humano Talarita, en sus etapas I y II. Pozo San Bernardo . Comprende la urbanización San Bernardo y los asentamientos humanos Chiclayito, El Indio, Independencia, Jesús María, Sánchez Arteaga y Juan Pablo II. También abastece a la urbanización Las Brisas.

. Comprende la urbanización San Bernardo y los asentamientos humanos Chiclayito, El Indio, Independencia, Jesús María, Sánchez Arteaga y Juan Pablo II. También abastece a la urbanización Las Brisas. Pozo El Indio . Los sectores comprendidos son la urbanización San Bernardo, el asentamiento humano Chiclayito, el pueblo joven El Indio y la urbanización Brisas.

. Los sectores comprendidos son la urbanización San Bernardo, el asentamiento humano Chiclayito, el pueblo joven El Indio y la urbanización Brisas. Estación La Granja (R6) . La instalación abastece al cercado de Castilla y parte de la urbanización Miraflores. También comprende los asentamientos humanos María Goretti, Víctor Raúl, La Primavera, Los Pinos, Almirante Grau y Señor de los Milagros, además de la APV 15 de Septiembre y la urbanización San Antonio.

. La instalación abastece al cercado de Castilla y parte de la urbanización Miraflores. También comprende los asentamientos humanos María Goretti, Víctor Raúl, La Primavera, Los Pinos, Almirante Grau y Señor de los Milagros, además de la APV 15 de Septiembre y la urbanización San Antonio. Reservorio Ciudad del Niño . Los sectores comprendidos son los asentamientos humanos Ciudad del Niño, Las Mercedes y Los Médanos.

. Los sectores comprendidos son los asentamientos humanos Ciudad del Niño, Las Mercedes y Los Médanos. Pozo Kurt Beer . Esta instalación abastece al asentamiento humano del mismo nombre, Rosa de Guadalupe, Los Cocos de Kurt Beer, San Antonio, Los Laureles, El Condado y sectores aledaños.

. Esta instalación abastece al asentamiento humano del mismo nombre, Rosa de Guadalupe, Los Cocos de Kurt Beer, San Antonio, Los Laureles, El Condado y sectores aledaños. Reservorio Los Algarrobos (R3) . Comprende el asentamiento humano Los Algarrobos, las urbanizaciones Ignacio Merino, Los Sauces, Los Jazmines y Los Jardines de Avifap, así como los asentamientos humanos Manuel Seoane, 28 de Julio y 4 de Octubre.

. Comprende el asentamiento humano Los Algarrobos, las urbanizaciones Ignacio Merino, Los Sauces, Los Jazmines y Los Jardines de Avifap, así como los asentamientos humanos Manuel Seoane, 28 de Julio y 4 de Octubre. Pozo Los Tallanes. Los sectores abastecidos por esta instalación son las urbanizaciones Los Tallanes, San Martín, Las Mercedes, La Alborada, Chira Piura y Santa Rosa, además del asentamiento humano José Avelino Cáceres.

Piura sin agua por las lluvias: conoce qué pozos y reservorios dejaron de operar y las zonas afectadas. Foto: Andina

EPS Grau trabaja para recuperar el servicio de agua potable

La EPS Grau señaló que continuará ejecutando acciones para restablecer el funcionamiento de los pozos, reservorios y cámaras de bombeo afectados por las precipitaciones.

La recuperación de estos sistemas permitirá avanzar hacia la normalización del abastecimiento de agua potable en los sectores comprendidos. Mientras tanto, las interrupciones representan una afectación para los usuarios de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

La empresa no precisó un horario ni una fecha exacta para la restitución total del servicio en todas las zonas afectadas.

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