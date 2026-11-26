Una lluvia torrencial provocada por los efectos del Fenómeno El Niño sorprendió este jueves 26 de noviembre a los ciudadanos de Piura pasadas las 5 p. m. y provocó inundaciones la Plaza Tres Culturas y distintos sectores, tal como había previsto el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Videos difundidos en redes sociales muestran la acumulación de agua en diferentes calles de la ciudad. Asimismo, se observa el ingreso de agua a establecimientos comerciales, situación que dificulta el desplazamiento de los ciudadanos y genera preocupación entre los residentes.
La Dirección Zonal 1 del Senamhi había advertido que entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre se presentarían precipitaciones en la costa y sierra norte.
De acuerdo con el organismo, las lluvias alcanzarían intensidades moderadas, fuertes y extremas, según los niveles de alerta establecidos. También se pronosticó un incremento de la cobertura nubosa y de la sensación térmica durante las tardes y noches, además de ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora.
En su reporte más reciente, el Senamhi informó que durante la última hora se registraron precipitaciones en las provincias piuranas de Ayabaca y Morropón. Los acumulados alcanzaron los 23,1 milímetros en Morropón, 5,3 milímetros en Huarmaca y 3,2 milímetros en Santo Domingo.
Para las siguientes horas, el Senamhi prevé precipitaciones de moderada intensidad en gran parte de la región Piura, principalmente en las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba.
En los distritos de Buenos Aires y Huarmaca, así como en la provincia de Morropón, podrían registrarse acumulados de hasta 10 milímetros. En tanto, en Salitral y San Juan de Bigote las precipitaciones superarían los 15 milímetros.
El pronóstico también comprende a la región Tumbes, donde se esperan lluvias de moderada intensidad en las provincias de Contralmirante Villar y Tumbes.
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