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Marina de Guerra decomisa cargamento de cocaína camuflado entre manzanas procedentes de Ecuador. (Foto: Andina)
Marina de Guerra decomisa cargamento de cocaína camuflado entre manzanas procedentes de Ecuador. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Más de 900 kilogramos de cocaína fueron incautados por la Marina de Guerra del Perú durante un operativo realizado en el Terminal Portuario Euroandinos, en la región Piura.

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