Más de 900 kilogramos de cocaína fueron incautados por la Marina de Guerra del Perú durante un operativo realizado en el Terminal Portuario Euroandinos, en la región Piura.

La intervención fue ejecutada el lunes 25 de mayo por personal de la Capitanía de Puerto de Paita, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, la Sunat y agentes de seguridad del terminal portuario.

Durante la inspección, las autoridades encontraron 25 sacos ocultos dentro de un contenedor que transportaba manzanas. En el interior se hallaron 762 paquetes tipo ladrillo que, tras las pruebas de campo correspondientes, dieron positivo para alcaloide de cocaína.

Según la información oficial, el cargamento ilícito tenía un peso total de 906.950 kilogramos.

Las investigaciones preliminares indican que la droga estaba camuflada en un contenedor procedente de Puerto Bolívar, en Ecuador, y tenía como destino final el Puerto Caldera, en Costa Rica.

El hallazgo permitió impedir que el cargamento continuara su ruta marítima internacional.

Tras la incautación, toda la sustancia decomisada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades relacionadas con el traslado de la droga.

Las diligencias buscan establecer la procedencia exacta del cargamento y la posible participación de organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional.