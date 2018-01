Piura: más de 5 mil vecinos de Catacaos buscan bono para casa

Aunque han pasado más de nueve meses del Niño costero, que dejó a unos 8 mil damnificados viviendo en tres campamentos de Piura, en esta región el Ministerio de Vivienda ha entregado apenas 17 bonos para que igual número de personas alquilen una casa y mejoren sus condiciones. Los beneficiarios de esta bonificación residen en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre.



De acuerdo con el municipio de Catacaos, en este distrito más de 5 mil personas buscan acceder al bono, que está reservado solo para los damnificados cuyas casas hayan colapsado o sean inhabitables, y que no hayan recibido ningún tipo de beneficio (un módulo temporal de vivienda o el bono familiar habitacional, por ejemplo).



“Hemos mandado a la Municipalidad Provincial de Piura una primera lista de 2.500 personas que se inscribieron hasta la quincena de diciembre. Y tenemos registradas entre 2.500 y 3 mil personas más que también buscan acceder a este beneficio. Básicamente son de la zona de Catacaos, Viduque, Simbilá y Monte Sullón”, comentó el jefe de Defensa Civil de Catacaos, Nilton Palacios.



En esa lista, lamentablemente, no hay damnificados que actualmente viven en los refugios temporales de San Pablo, en el kilómetro 975 y 980 de la carretera Piura-Chiclayo, pues ellos no quieren dejar sus carpas ni viviendas precarias. El objetivo, con la entrega del bono, es que los damnificados salgan de los albergues temporales y alquilen una vivienda en otro sitio seguro.



Así lo dijo a El Comercio el presidente de los damnificados del albergue San Pablo, Cristóbal Timaná, quien precisó que ninguno de los damnificados que vive allí ha postulado al bono. “Todos nosotros nos vamos a quedar aquí. Ya una ONG italiana nos está conectando agua potable, y estamos gestionando con el gobierno regional el arreglo de los caminos. La gente no quiere alquilar en otro sitio”, dijo.



-Problemas en Paita-

El Ministerio de Vivienda informó que ha transferido S/338 millones para el bono familiar habitacional destinado a los damnificados del Niño costero cuyas casas colapsaron o quedaron inhabitables. Este dinero servirá para la construcción de viviendas, en las modalidades sitio propio y vivienda nueva.



Sin embargo, en Paita el secretario de Defensa Civil del municipio provincial, Melvin Quiñónez, dijo que hay pobladores que no son damnificados y están recibiendo esta ayuda del gobierno. “La primera relación que llegó de beneficiarios del bono familiar habitacional fue para 200 personas, de las cuales solo 28 son damnificados; las otras 172 personas no son damnificadas”, denunció.



Añadió que esas irregularidades se las hizo saber al Ministerio de Vivienda y a Cofopri, durante las inspecciones que realizaron. “Me molesta porque se está priorizando a gente no damnificada, y se está dejando de atender a 860 damnificados que viven en casas de triplay y techos de calamina”, dijo.



En esta provincia, unas 425 personas se han inscrito para acceder al bono de S/500 a fin de alquilar una vivienda. Mientras que en Tambogrande también se vienen registrando los damnificados para este beneficio. Aquí hay más de 1.200 damnificados que podrían recibir esta ayuda económica