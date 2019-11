Hace casi tres meses que los familiares de Yadira desconocen su paradero. La última vez la vieron fue en el exterior de su vivienda, en el distrito de Los Órganos, provincia de Talara, región Piura, el pasado 1 de septiembre. El último jueves, la menor que sufre retraso mental cumplió 15 años y su familia no sabe dónde más buscarla.

Su madre, Raquel del Pilar Periche Espinoza, recordó el cumpleaños 15 de su hija con un sentido mensaje en una publicación en su cuenta personal de Facebook, donde expresa su desesperación por no tener noticias de ella.

- Presuntas pistas-

Periche Espinoza recibió una llamada el último jueves a las 3 pm. Un hombre le decía que había visto a Yadira junto a un sujeto en una calle de Piura. “Me dijo que había un hombre que la jalaba y la reconoció porque había visto su foto en las redes sociales. Me dijo que él me podía dar más información”, contó la madre a El Comercio.

Inmediatamente después de esta llamada, Periche se contactó con los agentes especiales enviados por la Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para investigar la desaparición de Yadira. La mujer dice que ellos le confirmaron que podría tratarse de un informante, pero que los datos que le había dado no habían sido corroborados por la Policía.

En varias partes de la región, como en la playa Lobitos, los familiares han colocado fotos de la menor para que la población colabore con su búsqueda. (Foto: Ralph Zapata)

Debido a que la investigación se había atascado y no habían nuevas hipótesis por parte de la Policía, Periche ha decidido viajar hasta Piura para entrevistarse con el presunto informante. “Es la primera pista que tengo con noticias de mi hija, por eso he querido venir a ver al hombre que me llamó para ver si la puedo encontrar porque ya han pasado tres meses y nadie me da razón de dónde esté. No puedo con la desesperación”, dijo.

-La desaparición-

La tarde del 1 de septiembre, mientras se celebraba una reunión por el cumpleaños de su abuela, Yadira salió de su casa. Luego de más de tres horas de esperar su regreso, su madre denunció su desaparición en la Comisaría de Los Órganos.

El caso generó tal indignación en la población del distrito que cientos de personas tomaron las calles y los transportistas bloquearon la carretera Panamericana exigiendo que se investigue la denuncia y se inicie la búsqueda. El 2 de septiembre a las 6 y 25 p.m, Rosa Sandra Delgado Espinoza, profesora de Yadira, empezó a recibir mensajes sobre la desaparición de la menor.

De acuerdo con información policial, una mujer llamó a la docente para decirle que debían mantener la calma y que la menor estaba bien de salud y que iba a aparecer a las 8:30 pm.

Luego le enviaron tres mensajes que decían que un hombre, de mediana estatura, se había llevado a la menor y que la dejaría abandonada por los cerros.

Luego de que la PNP investigara el número de estas llamadas, descubrieron que pertenecía a Milagros Lama Zapata, una de las auxiliares donde estudiaba la menor. La Policía descartó la participación de Lama Zapata, luego de detenerla, y días después la liberó por falta de pruebas.