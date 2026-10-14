El Ministerio de Educación (Minedu) presentará una denuncia penal por el presunto caso de abuso sexual grupal contra una escolar del colegio Santa Rosa de Lima, en Talara, Piura, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. Así lo anunció el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien también informó que el sector enviará a dos representantes para supervisar las acciones adoptadas frente al caso.

El titular del Minedu señaló que la Dirección Regional de Educación (DRE) de Piura deberá tomar medidas inmediatas ante lo ocurrido y precisó que funcionarios del sector realizarán el seguimiento de las intervenciones.

“Entendemos que la Dirección Regional de Piura tiene que tomar las acciones inmediatas. Nosotros hemos enviado, por medio del Ministerio de Educación, a funcionarios inspectores para que tomen acción” , manifestó Chang ante la prensa.

El ministro también indicó que, aunque el reglamento correspondiente se encuentra prepublicado y aún no ha sido aprobado, resulta necesario adoptar decisiones urgentes. Asimismo, sostuvo que procede presentar una denuncia penal incluso si los presuntos involucrados son menores de edad.

“En este caso que es de violación sexual, la denuncia penal, aun cuando sean menores, es procedente. Nuestro procurador va a hacer la denuncia. Los padres son corresponsables civiles en este tema ”, afirmó.

Defensoría del Pueblo solicita medidas urgentes de protección

La Defensoría del Pueblo informó que intervino de oficio tras tomar conocimiento de la presunta agresión sexual que habría sufrido una estudiante del colegio Santa Rosa de Lima, presuntamente a manos de otros alumnos de la institución.

La entidad solicitó la intervención inmediata de las autoridades competentes y recomendó a la dirección del centro educativo garantizar el soporte emocional de la estudiante, así como coordinar el acompañamiento de los Equipos de Convivencia Escolar de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara.

También pidió registrar obligatoriamente el caso en el Libro de Incidencias y en el portal SíSeVe, además de ejecutar el Protocolo N.° 04, referido a la violencia sexual entre estudiantes y actualizado mediante la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU.

Entre las medidas recomendadas figuran la identificación de factores de riesgo y el desarrollo de actividades de tutoría para promover la acogida y la integración entre los estudiantes.

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Piden atención psicológica y asesoría legal para la estudiante

La Oficina Defensorial de Piura exhortó al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Talara a brindar atención prioritaria a la estudiante, mediante acompañamiento psicológico y social orientado a su recuperación socioemocional.

Asimismo, solicitó que se le proporcione patrocinio legal gratuito de manera inmediata, en caso de que lo requiera durante el proceso.

La Defensoría también recomendó a la UGEL de Talara realizar el seguimiento del caso y brindar asistencia técnica al personal directivo, a los responsables de convivencia escolar y a los encargados de tutoría del colegio para reforzar la prevención y atención de situaciones de violencia.

La institución recordó que supervisa el cumplimiento de las funciones de las entidades públicas y realiza investigaciones de oficio para promover la protección de los derechos fundamentales, aunque no tiene facultades sancionadoras.

Para denunciar vulneraciones de derechos o recibir orientación especializada, la ciudadanía puede comunicarse con la Defensoría del Pueblo a través de la línea gratuita 0-800-15-170, los números de WhatsApp 945 084 500 y 950 416 294, o el correo odpiura@defensoria.gob.pe.