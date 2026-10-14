Minedu enviará inspectores y Procuraduría denunciará presunto abuso sexual grupal en colegio. (Foto: Andina)
Minedu enviará inspectores y Procuraduría denunciará presunto abuso sexual grupal en colegio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) presentará una denuncia penal por el presunto caso de abuso sexual grupal contra una escolar del colegio Santa Rosa de Lima, en Talara, Piura, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. Así lo anunció el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien también informó que el sector enviará a dos representantes para supervisar las acciones adoptadas frente al caso.

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