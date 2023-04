La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, se disculpó este martes por el video en el que se le aprecia cruzando una inundación en un asentamiento humano en Piura subida en una tina empujada por vecinos.

“Se ha hablado mucho en medios de comunicación sobre este incidente de una dirigente que me pidió que yo me subiera a una tina. Si yo he ofendido a algún hermano o hermana de Piura, por favor, discúlpenme. No ha sido mi intención herir ni mucho menos aprovecharme políticamente, ni abusar, ni hacerme sentir que yo soy alguien más que ellos”, dijo la ministra en Piura, durante la entrega de motobombas, hidrojets y maquinarias línea amarilla para atender la emergencia por lluvias.

La funcionaria añadió que, así como se registró el polémico video de la tina, existen otras imágenes en las que se le aprecia conversando con los residentes de las zonas más afectadas por las precipitaciones.

“Ustedes (periodistas) también han podido ver otras imágenes donde he estado con ellos (residentes) compartiendo, abrazada con ellos, donde ellos vienen y me cuentan sus problemas. Yo también soy madre, soy peruana, antes de ser política, y me ganó la intención de subirme y entender lo que ellos viven, pero en ningún momento fue mi intención herir alguna susceptibilidad de algún hermano o hermana de Piura”, añadió en su defensa.

En contra del paro

Respecto a la paralización anunciada por alcaldes piuranos para el martes 18 de abril, en reclamo al Gobierno frente a la emergencia por lluvias e inundaciones en la región, la titular de Vivienda dijo que respeta a las organizaciones sociales y sus decisiones, pero que este es el momento de trabajar en unidad para resolver las demandas.

“Existe un clamor justificado de parte de ellos, porque son años de engaños, que les han dicho cosas en gestiones anteriores que prometieron y no cumplieron. Entiendo ese dolor. Por eso es que hago ese llamado a todos, sector privado, sociedad civil, dirigentes. ¿Qué logramos peleando? ¿Qué logramos haciendo paros? Eso lo único que hace es dividirnos y quiénes son los más perjudicados, los más humildes”, manifestó.