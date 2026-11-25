El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, activó la atención de una emergencia vial en el badén Sol Sol, en la provincia de Morropón, departamento de Piura, debido a las lluvias intensas, consiguiendo habilitar el tránsito vehicular en la zona.

Provías Nacional ejecutó trabajos de emergencia que comprendieron la colocación de roca y material, con el objetivo de recuperar las condiciones de transitabilidad y restablecer el paso por este badén en el transcurso del día.

Provías Nacional ejecutó trabajos de emergencia que comprendieron la colocación de roca y material. Foto: MTC

Las labores se desarrollan como parte de la atención inmediata de la afectación ocasionada por las condiciones climáticas y el incremento del caudal del río, priorizando la recuperación de la conectividad para los usuarios de la ruta.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),exhorta a la población a evitar transitar por este sector mientras se ejecutan los trabajos y hasta que las condiciones de seguridad se restablezcan.

Provías Nacional informó que continuará con las acciones necesarias para atender esta emergencia vial y recuperar la transitabilidad en el sector afectado.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) atribuyó la crecida a las intensas precipitaciones en la cuenca hidrográfica. Debido a esta acumulación de agua, la cuenca cambió rápidamente de categoría y pasó del umbral amarillo al nivel de alerta naranja en pocas horas.

El organismo de emergencia advirtió que la crecida del caudal amenazó con inundar al menos quince centros poblados de la provincia de Paita y zonas aledañas. Entre las localidades expuestas a sufrir daños figuraron Amotape, Miramar, San Jorge, Rinconada, Paredones, San Felipe de Vichayal, Tamarindo, Vichayal, Salitral, Sojo, Marcavelica, Tangarara y Querecotillo.

El incremento de la corriente coincidió con la emisión de boletines oficiales que situaron a la región en nivel de peligro rojo por lluvias intensas. Las alertas vigentes del Senamhi consideraron un alto riesgo de activación de quebradas en las provincias piuranas de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana y Talara.

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