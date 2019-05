Piura: Municipio de Huarmaca pagó S/1,6 millones por trabajos de reconstrucción no ejecutados

La Contraloría General de la República detectó un pago de S/1,6 millones por trabajos no ejecutados en dos proyectos de infraestructura vial en la región Piura. Las obras están a cargo de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba, y forman parte del proceso de Reconstrucción con Cambios.

Se trata del proyecto de mejoramiento del camino vecinal Chamana – Portugal, en el cual la municipalidad pagó S/1’030,221,52 al Consorcio Vial Portugal por la eliminación de 96.643,66 m3 de material excavado.

Además, el proyecto de mejoramiento del camino Tazajeras – Jacapampa – Cañas, en el cual la municipalidad pagó S/657.701,32 al Consorcio Vial Tasajeras por la eliminación de 61.698,06 m3 de material excavado.

Según los informes de control concurrente N° 617-2019 y N° 618-2019, en total se pagó S/1’687.922,84 por ambos trabajos que no fueron ejecutados. El equipo de auditores de la Contraloría identificó que la remoción del material se hizo en las laderas, e incluso en algunos sectores se transportó el material a una distancia menor a los 100 metros.



Pese a que el cargamento debió ser transportado a distancias mayores a 1 km y menores de 2,5 km, según consta en el expediente técnico, dicha situación no fue observada por el supervisor ni por el residente de la obra.



La Contraloría también constató que no hay asistencia permanente del personal clave ni maquinaria ofertada, lo cual genera incumplimiento de las condiciones contractuales. La supervisión de obra se efectúa con la misma carencia.



Los contratos para ambos proyectos fueron suscritos por precios unitarios en octubre del 2018: el primero por un plazo de 240 días calendario, y el segundo por 210. A través de dos oficios, la Contraloría exhortó a la Municipalidad de Huarmaca a adoptar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar el buen uso de los recursos públicos.

La inversión en ambos proyectos supera los S/26 millones y los dos consorcios ejecutores (Portugal y Tasajeras) están integrados por las mismas tres empresas: Servicios Generales Viviana E.I.R.L., Construcciones Civiles y Topografía S.A.C. y CV&G Constructores y Consultores E.I.R.L.

La primera de ellas, cuyo rubro es el transporte de carga pesada, ha tenido y tiene a cargo la ejecución de millonarias obras del proceso de reconstrucción en la región Piura, como la descolmatación del río Piura en el año 2018, también observada por la Contraloría.

Actualmente, la empresa Viviana es responsable del proyecto de mejoramiento del Canal Vía, en Sullana, valorizado en S/16 millones.

