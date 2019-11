Los distritos de Catacaos y Cura Mori, en la provincia de Piura, fueron los más afectados por las lluvias de El Niño costero del 2017, un desastre que dejó en esta región 91.835 damnificados, 17 fallecidos, 4 desaparecidos, 8.469 viviendas inhabitables e instituciones educativas y centros de salud dañados. Sin embargo, los municipios de esos mismos distritos son los que, a un mes de finalizar el año, han ejecutado menos del 50% de sus presupuestos exclusivos para proyectos de inversión.

De acuerdo con el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el municipio distrital de Cura Mori apenas ha ejecutado el 15% de su fondo de S/ 11′290.651 de este año. Entre los proyectos que menos avances presentan figuran: la reparación de pistas en la ciudad por S/ 2 millones, con apenas 9%; la creación y acondicionamiento del botadero municipal de S/ 80 mil, pero con un avance de 32%.

Asimismo, figuran en la lista la recuperación de la infraestructura de la institución educativa inicial 1332 del centro poblado Zona More, que no presenta avances; así como el local escolar 722, con 0% de avance pero con S/1′313.796 de recursos. También destaca la rehabilitación del local escolar 15333 del centro poblado Zona More, que tiene un presupuesto de S/1′713.114, pero 0% de avances.

El municipio de Cura Mori es el que menos ha ejecutado su presupuesto en toda la provincia de Piura. (Foto: Ralph Zapata)

Por otro lado, la obra de mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa Juan Manuel More Yovera, de Pozo de los Ramos, tiene un presupuesto de S/3′019.062, pero un avance de 0,6%. Al respecto, el subgerente de Desarrollo Urbano y Rural del municipio distrital de Cura Mori, Julio Balmaceda Bayona, dijo a El Comercio que su baja ejecución responde a que casi todo el presupuesto estaba destinado al colegio de Pozo de los Ramos.

“Su presupuesto total es de casi S/ 10 millones, pero durante el año no hemos tenido la disposición presupuestaria, por lo tanto no podíamos lanzar el proceso en su conjunto. A mitad de año nos transfirieron más recursos y recién en noviembre hemos licitado la obra, pero los perdedores de la adjudicación han apelado. Que nos hayan incorporado presupuesto recién en noviembre nos ha perjudicado”, dijo.

El caso de Catacaos

Una situación similar vive el distrito de Catacaos, cuya ejecución de su fondo de inversión a noviembre de este año alcanza apenas el 43% de S/27′887.849. Los proyectos con menos avances son la reconstrucción del canal Zafra, en Monte Sullón, cuya inversión es de S/1′258.455, pero con avance de 22%. Así también, la renovación de calles en Monte Castillo, el mejoramiento de la institución educativa 15143 de Pedregal Chico, afectado seriamente por las lluvias de El Niño costero.

En cambio, los proyectos que sí se han acelerado en su ejecución son varios centros deportivos en Monte Castillo, Paredones, Buenos Aires de La Legua, el mejoramiento del centro perimétrico del coliseo de Catacaos, la renovación del estadio de Pedregal Grande. Sin embargo, los proyectos de saneamiento básico o reconstrucción de colegios siguen pendientes.

Los vecinos de La Campiña, Pedregal y Narihualá sufren por la falta de agua potable debido a que el sistema colapsó con las lluvias. Por eso, cavan huecos para recoger un poco del líquido elemento. (Foto: Ralph Zapata)

El alcalde de Catacaos, José Muñoz Vera, dijo a este Diario que su baja ejecución presupuestaria responde a que la anterior gestión no les dejó expedientes técnicos para licitar obras. “Ese ha sido nuestro problema, recién en setiembre hemos lanzado convocatorias para consultoría de varios expedientes técnicos. Eso, más la lentitud en las transferencias del dinero para los proyectos de reconstrucción”, comentó.

En Pedregal Grande los pobladores esperan que pronto el gobierno les arregle sus calles, así como el colegio Genaro Martínez. (Foto: Ralph Zapata)

Vale precisar que este municipio solo ha gastado el 22% de su presupuesto del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), que asciende a S/1′258.455. Mientras que la comuna de Cura Mori cuenta con este mismo fondo de S/7′106.061, pero solo ha ejecutado el 6%.

