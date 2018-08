Piura: municipios deberán actualizar su catastro luego de El Niño costero

Luego de los destrozos que causó El Niño costero en Piura, los municipios de esta región deberán actualizar su catastro, teniendo en cuenta la ley del reasentamiento poblacional y las zonas de muy alto riesgo no mitigable. Todo ello con el fin de proteger a las poblaciones ante futuros desastres.

Así lo dijo la representante de la Sub Dirección de Políticas y Planes de la Dirección de Gestión de Procesos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Mélida Arévalo, quien precisó que deberán cumplir esta disposición aquellos municipios, cuya población resultó damnificada o afectada por las lluvias.

La funcionaria explicó que la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, data desde el año 2012 y declara de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento poblacional de las personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable dentro del territorio nacional.

Arévalo explicó que una zona de muy alto riesgo no mitigable es aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que la implementación de medidas de mitigación resultan de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano respectivo.

"Está prohibido ocupar zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigables para fines de vivienda o cualquier otro que ponga en riesgo la vida o integridad de las personas, corresponde a la municipalidad distrital ejecutar las acciones administrativas y legales que correspondan para el cumplimiento de la ley y a la municipalidad provincial brindar el apoyo necesario", explicó.

Añadió que en estas zonas de muy alto riesgo no mitigable las autoridades no pueden dotarlas de servicios públicos. Cabe precisar que este año el Ministerio de Vivienda declaró zonas de muy alto riesgo no mitigable aquellas cercanas a la faja marginal de Piura, Castilla, Catacaos y Tambogrande, donde incluso hay alguna población asentada.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, Eduardo Arbulú Gonzales, dijo que hace una semana se reunió con el Director Ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), César Figueredo Muñoz, y acordaron apoyar los trabajos de actualización de catastro. El Coer apoyará con las tomas de imágenes con un drone.

