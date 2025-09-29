El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que inició una investigación por la presencia de manchas sospechosas de petróleo en la playa Peña Negra, distrito de El Alto, en Talara (Piura). El hallazgo se produjo el último sábado en el área submareal cercana a la plataforma PN14, administrada por Petroperú.

Según OEFA, la supervisión busca determinar responsabilidades y evaluar el impacto ambiental del presunto derrame. Como parte del procedimiento, especialistas recolectaron muestras de agua superficial, que serán analizadas en un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal).

El organismo indicó que también verificará las medidas de primera respuesta adoptadas por Petroperú. En paralelo, la Capitanía de Puerto de Talara y Osinergmin realizan labores de control en la zona afectada.

Autoridades toman muestras para determinar afectación ambiental en Piura. (Foto: OEFA)

Por su parte, Petroperú emitió un comunicado en el que descartó que las manchas de petróleo tengan relación con las operaciones del Lote Z-69. La empresa estatal explicó que la plataforma PN14 se encuentra inactiva y que la emanación detectada provendría del lecho marino, un fenómeno natural ya registrado en esa área.

“Cabe señalar que en esta zona existen antecedentes de afloramientos naturales de crudo, reportados previamente al OEFA por el operador anterior. Petroperú mantiene coordinación permanente con los organismos fiscalizadores, apoyando en la supervisión y limpieza de la zona”, precisó la compañía.

Las autoridades ambientales continuarán con las investigaciones para determinar la magnitud de la afectación y confirmar si el incidente responde a causas naturales o a una falla en infraestructura petrolera.

“La supervisión, realizada conjuntamente con la Capitanía de Puerto de Talara de Dicapi, permitirá verificar la responsabilidad de los hechos y evaluar el impacto generado, así como, las acciones de primera respuesta por parte de la empresa responsable ”, menciona el organismo.