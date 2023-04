El periodista Iván Escudero, reportero del programa Contracorriente, de Willax TV, denunció este viernes, 7 de abril, que fue detenido de forma arbitraria por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras cubría una protesta en la ciudad de Piura, recientemente afectada por fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

Escudero contó que el hecho ocurrió esta mañana durante una manifestación que tuvo lugar en el puente Primavera, que es el acceso al distrito de Castilla, uno de los más perjudicados por las lluvias extremas.

MÁS INFORMACIÓN | Dina Boluarte se reúne con ministros y autoridades locales en Piura por emergencia ante lluvias

En la protesta se registraron bloqueos de vías y enfrentamientos entre ciudadanos y policías. Los agentes del orden tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Todo esto ocurrió, según narró Escudero, cuando ya se tenía conocimiento de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, iba a llegar a Piura para realizar un monitoreo de los daños generados por las precipitaciones.

“Luego, se registraron dos detenciones. Nosotros advertimos la detención de una persona y fuimos a ese punto con mi camarógrafo, quien empezó a grabar y registró todo. Yo esperé que lo suban (al detenido) a la tolva del patrullero. En la tolva es donde intento acercarme con el micro para preguntarle sus datos, cuál era su nombre, y en ese momento un efectivo que estaba encima del patrullero me empuja, me quita el brazo. Intento nuevamente preguntar el nombre del detenido, y el policía me arrancha, me rompe y me quita del cuello mis lentes de sol”, contó el periodista Iván Escudero a El Comercio.

Estábamos grabando una manifestación en Piura, luego de semanas de estar inundados.



Y acabo de ser detenido de forma brutal, en la comisaría me dicen que estoy detenido por GRABAR.

(Todo está registrado)



Hoy llega la presidenta Dina Boluarte a Piura. pic.twitter.com/oP6SrfKOAh — Ivan Escudero (@irreal_escudero) April 7, 2023

“En ese momento, un policía con escudo me empuja para quitarme de la zona y yo, obviamente, lo que hago es detener la acción que me estaba empujando, y pongo mi mano. El patrullero se va y a los segundos siento que por la espalda me cogotean, entrelazan su brazo en mi cuello y veo que era policía, y en cuestión de segundos tenía como a cinco policías encima de mí. Me enmarrocan, me intentan quitar el micro, pero no lo solté. Le dije a mi cámara que se aleje y grabe todo, y él logró grabar todo”, añadió el reportero, quien junto a su camarógrafo llegó hace tres días a Piura para registrar todo lo que sucede en esa región producto de las fuertes lluvias.

REVISA AQUÍ | Piura: hombre fue arrastrado por huaico tras activación de quebrada en la localidad de Canchaque

Traslado a la comisaría y falta de explicaciones

Iván Escudero, tras ser reducido por al menos cuatro agentes policiales, fue trasladado en patrullero hasta la comisaría de Tacalá, ubicada a unos cinco minutos de la zona donde se realizó la protesta.

El periodista indica que dentro de la dependencia policial ningún efectivo le informó los motivos de su detención. Sólo logró que un agente accediera a retirarle las marrocas para poder realizar una llamada, en este caso, al director de su programa.

“Habrá pasado unos veinte minutos donde yo estaba sentado sin que nadie me diga el motivo de mi detención, nadie me decía nada. Preguntaba, grababa en mi sitio y me decían que no podía grabar. En eso llega un efectivo de la USE que decía que llegaba para hacer el acta de mi detención. Inmediatamente grabo en video cuando dice que el motivo de mi detención es porque estaba grabando muy cerca”, denunció el afectado.

SEPA MÁS | Senamhi advierte de fuertes precipitaciones en costa norte y sierra del país este fin de semana

“Cerca de una hora después, sin que nadie me diga nada, llega un coronel diciendo que todo había sido un error, una confusión. Le expliqué y le dije que todo estaba registrado y le dije que Inspectoría (de la PNP) debía actuar ante ello. En ese momento pregunté cuál era mi condición y me dijeron que podía retirarme”, acotó.

Escudero solicitó hacer un acta en la cual se establezca el motivo por el que estuvo detenido durante más de una hora, pero, según contó, en la comisaría no le facilitaron esa opción. El periodista acudirá a Inspectoría de la Policía para que inicie las acciones de oficio y tome las medidas correspondientes.

“Lo bueno es que tengo todo registrado. Me liberaron y esta es la situación que me pasó. Aún me cuesta creer lo que pasó, no entiendo el motivo de mi detención de esa manera, enmarrocado, por haber grabado”, finalizó.