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La Fiscalía presentó como evidencia registros de transferencias digitales, testimonios y la incautación del arma usada en el crimen. Foto: Ameríca Noticias
La Fiscalía presentó como evidencia registros de transferencias digitales, testimonios y la incautación del arma usada en el crimen. Foto: Ameríca Noticias
Por Redacción EC

El Poder Judicial a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dictó 9 meses de prisión preventiva para el esposo y otros cuatro implicados del asesinato de la médico pediatra Minosska Pinto Lazo, ocurrido el 10 de abril en la ciudad norteña.

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