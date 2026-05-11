El Poder Judicial a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dictó 9 meses de prisión preventiva para el esposo y otros cuatro implicados del asesinato de la médico pediatra Minosska Pinto Lazo, ocurrido el 10 de abril en la ciudad norteña.

De acuerdo con la investigación fiscal, William Seminario Girón sería quien coordinó el crimen. Las autoridades sostienen esta hipótesis tras recopilar testimonios y diversos elementos materiales.

El Ministerio Público señala que el investigado habría ofrecido 10 mil soles para ejecutar el asesinato de la médica.

Entre las personas que fueron detenidas son Junior Francisco Miñán Seminario, alias “Muerte”, indicado como conductor del vehículo utilizado para la fuga. Asimismo, fue detenido Luis Alejandro Rojas Guillén, alias “Cara de Chancho”, sindicado como el presunto autor de los disparos.

Asimismo, las autoridades investigan a Cristhian Sócola Bayona, alias “Ítem”, acusado de realizar el seguimiento a la víctima. En el caso también aparece Sergio Sevillano Gutiérrez, alias “El Viejo”, encargado del apoyo logístico y facilitado el arma que mató a la mujer.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso pruebas como movimientos de transferencias electrónicas, declaraciones de testigos y el decomiso del arma empleada en el delito. Con base en estos elementos, el Poder Judicial decidió imponer la medida restrictiva.