Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Poder Judicial a través del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dictó 9 meses de prisión preventiva para el esposo y otros cuatro implicados del asesinato de la médico pediatra Minosska Pinto Lazo, ocurrido el 10 de abril en la ciudad norteña.
TE PUEDE INTERESAR
- Confirman canibalismo en caso de homicidio y desmembramiento en Cusco
- Senamhi prevé ligero aumento de temperaturas en Lima durante los próximos días
- Trujillo: Muere vigilante atropellado por conductora ebria
- JNE declara vacancia del alcalde de Arequipa por uso indebido de recursos públicos
- “Han sido base para fortalecer la fe”: resaltan obra del Papa León XIV en Trujillo
Seguir temas