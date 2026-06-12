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Reanudan actividades en playa Los Órganos tras captura de un cocodrilo. (Foto: Municipalidad Distrital de Los Órganos)
Reanudan actividades en playa Los Órganos tras captura de un cocodrilo. (Foto: Municipalidad Distrital de Los Órganos)
Por Redacción EC

Las actividades turísticas y recreativas en la playa Los Órganos, en Piura, fueron reanudadas tras la captura del cocodrilo que había sido avistado en el muelle de balneario. El reptil fue capturado cerca del Cerro El Encanto, en la provincia de Talara.

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