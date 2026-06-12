Las actividades turísticas y recreativas en la playa Los Órganos, en Piura, fueron reanudadas tras la captura del cocodrilo que había sido avistado en el muelle de balneario. El reptil fue capturado cerca del Cerro El Encanto, en la provincia de Talara.

Tras el avistamiento del cocodrilo, las autoridades ambientales y personal municipal realizaron labores de vigilancia y monitoreo en la zona costera para ubicar al animal. La alerta se activó debido a que el reptil fue observado cerca del muelle y en sectores frecuentados por bañistas y pescadores.

Tras varios días de trabajo, las autoridades confirmaron la captura del cocodrilo, lo que permitió levantar las medidas de seguridad implementadas en la playa Los Órganos. Posteriormente, el animal fue trasladado a un refugio especializado para garantizar su protección y manejo adecuado.

Reanudan actividades en playa Los Órganos tras captura de un cocodrilo. (Foto: Municipalidad Distrital de Los Órganos )

La captura del cocodrilo se dio gracias al trabajo conjunto de pescadores artesanales, vecinos de la zona y personal de Serenazgo, quienes lograron asegurar al reptil, de más de dos metros de longitud, sin que se registraran personas heridas.

Representantes del sector turismo informaron que las actividades recreativas, deportivas, turísticas y pesqueras en el sector se reanudaron con normalidad.

Avistamiento de un cocodrilo en la playa los órganos

Un cocodrilo fue avistado en la playa Los Órganos, hecho que activó inmediatamente las alertas. La Capitanía de Puerto de Talara dispuso la suspensión temporal de las actividades recreativas, turísticas y pesqueras en el sector.

Reanudan actividades en playa Los Órganos tras captura de un cocodrilo. (Foto: Municipalidad Distrital de Los Órganos )

La presencia del reptil generó gran interés de la población, debido a que este tipo de especies suele habitar principalmente en los manglares y desembocaduras de ríos de la región Tumbes. Especialistas señalaron que factores ambientales podrían haber influido en su desplazamiento hacia zonas de playa.

Cabe recordar que el animal ya fue capturado y trasladado a un refugio especializado para garantizar su protección y posterior regreso a su hábitat natural.