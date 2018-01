Piura: rehabilitación de diques, defensas y drenes aún no comienza

Las obras de rehabilitación de los diques de la margen derecha e izquierda del río Piura, las defensas ribereñas de Piura y Castilla, así como la reparación de los drenes 13.08 y Sechura no comienzan todavía. Ello pese a que ya han pasado más de nueve meses desde que ocurrió el desborde del río Piura por las lluvias de El Niño costero. Las obras cuestan casi S/150 millones y fueron adjudicadas la quincena de octubre, pero todavía no empiezan.



Hoy el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura, Martín Saavedra, dijo a El Comercio que “los expedientes técnicos aún están en revisión, y calculamos que las obras comenzarán la próxima semana”. Estas seis obras fueron adjudicadas la quincena de octubre del 2017 y contemplan la elaboración del expediente técnico y la obra física.



La rehabilitación del dique izquierdo se licitó por S/28 millones 600 mil; el dique derecho por S/7 millones 100 mil. Mientras que la defensa ribereña (desde el puente Cáceres hasta el Puente Integración) se adjudicó por S/41 millones 600 mil; y la otra defensa (de la represa Los Ejidos al puente Cáceres) se licitó por S/57 millones 740 mil.



Además, la rehabilitación del dren 13.08 se adjudicó por S/5 millones 885 mil 704; mientras que el dren Sechura costará S/5 millones 900 mil. Todas estas obras buscan proteger a Piura de una nueva inundación, como la ocurrida el verano del 2017. Estas seis obras tienen un plazo de ejecución de 90 días y se ejecutarán en plena temporada de lluvias.



- Obras de reconstrucción -

El gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, dijo que ha solicitado al gobierno nacional S/600 millones para ejecutar proyectos de reconstrucción que ya cuentan con expedientes técnicos.



“Pedimos ese dinero desde la última semana de noviembre, pero por la coyuntura política no nos transfirieron. Esperemos que lo hagan ahora en enero. Hemos pedido la certificación económica para lanzar los procesos, que demorarán entre 60 y 90 días”, dijo.



Comentó que estas obras de reconstrucción a su cargo podrían comenzar en marzo. Entre estos proyectos destacó la carretera Costanera, cuyo valor es de S/170 millones y fue gestionada desde el gobierno regional pasado, de Javier Atkins. Es una obra que dinamizará el circuito de playas de Talara, Paita y Sechura.



Otras obras de reconstrucción, que ejecutará el gobierno regional, son la carretera Paita - La Islilla, el establecimiento de salud Santo Domingo, y dos carreteras en Tambogrande que ya están con expediente técnico listo.



Al respecto, el consejero delegado, Óscar Echegaray, dijo que espera que la reconstrucción de Piura comience estos primeros meses. “Vamos a fiscalizar que se ejecuten los proyectos con mucha transparencia. Vamos a vigilar el buen uso de los recursos, y esperamos que el gobernador regional coordine también con el consejo regional”, declaró.