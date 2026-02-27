Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Imarpe reportó el varamiento de diversos ejemplares de fauna marina entre las playas El Audaz y Las Gaviotas, ubicadas al norte de Yacila. (Foto: Imarpe)
Por Redacción EC

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe), a través de su sede desconcentrada en Paita, registró, el pasado 24 de febrero, el varamiento de diversos ejemplares de fauna marina entre las playas El Audaz y Las Gaviotas, ubicadas al norte de Yacila, provincia de Piura.

