El Instituto del Mar del Perú (Imarpe), a través de su sede desconcentrada en Paita, registró, el pasado 24 de febrero, el varamiento de diversos ejemplares de fauna marina entre las playas El Audaz y Las Gaviotas, ubicadas al norte de Yacila, provincia de Piura.

Como parte del protocolo, un grupo de especialistas realizó un recorrido de 3,7 km de franja litoral, donde se identificaron 18 ejemplares de “delfín común” Delphinus delphis, un ejemplar de tortuga “pico de loro” Lepidochelys olivacea y uno de “lobo chusco” Otaria byronia.

Del total de delfines común registrados: el 61% se encontró en estado de descomposición (categoría 4), el 39% presentaba estado esquelético o momificado (categoría 5) y 17 ejemplares (94%) evidenciaron señales compatibles que indican que murieron en el mar varios días o semanas antes de llegar a la playa. Sólo un individuo mostró rastros de aprovechamiento posterior al varamiento.

El Imarpe recordó a la población no acercarse ni manipular animales marinos varados. (Foto: Imarpe)

Respecto a las otras especies registradas, el lobo marino fue hallado en estado esquelético y la tortuga marina en avanzado estado de descomposición. En ambos casos, no se observaron indicios de manipulación o aprovechamiento por parte de personas.

Según la institución, estas categorías corresponden al grado de descomposición del cuerpo de los animales, las cuales permiten interpretar el tiempo aproximado del fallecimiento y descartar causas asociadas a actividades recientes en la zona.

“El Imarpe recuerda a la población no acercarse ni manipular animales marinos varados, ya que pueden representar riesgos sanitarios y de seguridad. La manipulación inadecuada también afecta el registro científico necesario para determinar las causas de la mortalidad”, advirtió.

La entidad también solicitó a la comunidad reportar inmediatamente cualquier hallazgo de delfines, ballenas, marsopas o tortugas marinas a través del WhatsApp 975 345 546, enviando fotografías o videos del ejemplar y ubicación exacta del evento.

Un grupo de especialistas realizó un recorrido de 3,7 km de franja litoral, tras lo cual se reportó el hallazgo de especies varadas. (Foto: Imarpe)

Intensas lluvias en Piura

Las intensas lluvias ocurridas por más de cinco horas el último lunes 23 de febrero, en los distritos de Órganos y Máncora, región Piura, bloquearon parte de la Panamericana Norte y el acceso al balneario, donde se reporta tramos inundados y vías cubiertas de lodo.

Además, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la precipitación de fuerte intensidad ha dañado varias viviendas, afectando el tránsito vehicular de mototaxis y autos particulares en distintos puntos del distrito.

Debido a las intensas lluvias, empresas como Eppo, Montero y El Dorado suspendieron sus salidas hasta nuevo aviso debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.

Este fenómeno no solo impacta al balneario, sino también a otras zonas del litoral norte como Punta Sal y el Parque Nacional Cerros de Amotape, donde también se reportan condiciones climáticas adversas.

Análisis permiten interpretar el tiempo aproximado del fallecimiento y descartar causas asociadas a actividades recientes en la zona. (Foto: Imarpe)

Senamhi advirtió lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que en los últimos días, la costa peruana soporta lluvias de fuerte intensidad con acumulados de hasta 66.6+ mm/día en la estación meteorológica Morropón (Piura).

Advirtió que estos eventos responden a un contexto de lluvias persistentes en la costa norte, con acumulados importantes en estaciones meteorológicas de la región.

En tanto, la Comisión Multisectorial ENFEN emitió el Comunicado Oficial N° 03 el pasado 13 de febrero, que dio inicio al estado de Alerta de El Niño Costero, dadas las condiciones cálidas del mar en la región del Pacífico denominada Niño 1+2, frente a costa norte y central del Perú.