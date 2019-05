Piura: revocan prisión preventiva a ex alcalde acusado de cobro de coima

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura revocó la medida de nueve meses de prisión preventiva dictada contra Walter Ayala Antón, ex alcalde distrital de La Unión (2015-2018), y le impuso una orden de comparecencia con restricciones.

Walter Ayala, quien se encuentra prófugo de la justicia, es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, tras ser acusado de cobrar, en el año 2015, una coima de S/30 mil, junto con su gerente municipal, César Ruiz Rivera, con el fin de favorecer a una empresa en la adjudicación de una obra de mejoramiento en dos colegios de La Unión.



La sala, integrada por los jueces Juan Carlos Checkley, Elvira Rentería y Manuel Arrieta, consideró que no existen graves elementos de convicción que vinculen al ex alcalde con el delito imputado, ya que el denunciante del hecho, Ricardo Montero Gómez, tiene un proceso pendiente por presunto chantaje, en relación con el caso.



Además, según lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al momento de que sucedieron los hechos materia de investigación, las obras que supuestamente fueron dirigidas aún no tenían programación presupuestal para su ejecución.



En el caso de César Ruiz Rivera, la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura desistió de la apelación formulada por el ex gerente, ya que optaría por un acuerdo de terminación anticipada por el delito de tráfico de influencias.



Entre las reglas de conducta que deberá cumplir Walter Ayala están: control cada treinta días para informar al juzgado sobre sus actividades, no variar de domicilio sin informar al juzgado correspondiente, pagar una caución económica de S/5 mil en el plazo de 48 horas y concurrir a todas las citaciones para esclarecer los hechos investigados.



De no cumplir con estas reglas impuestas por la sala, se ordenará su internamiento preventivo en el penal de Piura (ex Río Seco).

