Piura: ronderos azotan a jóvenes acusados de robar ganado en Tambogrande

Un grupo de ronderos campesinos del distrito de Tambogrande, en la región Piura, azotó a dos jóvenes acusados de robar ganado caprino a pobladores locales. El ‘castigo’ se hizo en presencia de agentes del Serenazgo Municipal.

Se trata de Luis Piero Crisanto Girón y Jorge Luis Domínguez Castro, ambos de 18 años, quienes fueron detenidos, junto a dos adolescentes de 15 y 16 años, en posesión de cabras que habían sido reportadas como robadas.

De acuerdo con el estatuto de las rondas campesinas, los menores de edad no pueden ser ‘castigados’, sino que deben ser entregados a sus padres o tutores. Por tanto, solo los dos jóvenes recibieron entre seis y ocho azotes con látigos.

Carlos Vega, subgerente de Seguridad Ciudadana, dijo que el robo de los animales ocurrió el último viernes en los caseríos Cerro de Leones y Carrizalillo, ubicados en el sector de Malingas Alto, en el distrito piurano de Tambogrande.

El funcionario municipal agregó que los jóvenes detenidos proceden del caserío Totoral Alto y habrían robado el ganado para venderlo en mercados locales.

Según el presidente de la Central de Rondas Campesinas de Tambogrande, Melquíades Saavedra, uno de los jóvenes portaba un arma de fuego. “Cuando los hemos detenido, a uno le encontramos un revólver. Hemos procedido a aplicar la ley comunal, porque este problema de robos (de ganado) se ha agudizado últimamente”, comentó a El Comercio.

Saavedra sostuvo que los ronderos han conversado con los familiares de los detenidos y se han mostrado de acuerdo con el ‘castigo’. “Ellos también están molestos. Ya les hemos advertido que, ante una próxima vez que los encontremos robando (a los detenidos), van a ser sometidos a trabajos comunales, tal y como lo dice nuestro estatuto”, agregó.

Mientras eran azotados sobre una banca de madera en el local comunal, los jóvenes pedían disculpas y eran obligados a prometer que no volverían a robar. “Por favor, no me peguen, nunca más vuelvo a robar”, exclamaba uno de ellos, entre lágrimas.

La Central de Rondas Campesinas de Tambogrande está reconocida legalmente, incluye a 8.500 miembros de las zonas Cruceta, Tejedores, Curvan, Malingas, Valle de Los Incas, La Peñita y los centros poblados CP3 y CP5. Melquíades Saavedra anunció que este 23 de junio tendrán una reunión con representantes de la municipalidad distrital y Fiscalía para prever acciones de seguridad ciudadana. “Está cerca la temporada (de producción) de mango y la gente anda con plata”, finalizó.

