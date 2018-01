Piura: sancionarán a personal de hospital por festejos de Año Nuevo

Luego de que se difundiera un video donde médicos y personal de salud bailan y festejan la llegada del Año Nuevo dentro del hospital de Chulucanas (Piura), el jefe de este establecimiento, Ricardo Tello Acosta, dijo a El Comercio que los responsables de la celebración serán sancionados. Añadió que ya ha iniciado las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Hoy es feriado, así que no hay mucho personal, pero ya hemos empezado a cursar los documentos a las personas involucradas para que hagan sus descargos. Sabemos que son entre 12 y 15 personas las que participaron de esta fiesta. La secretaría técnica de procesos administrativos del hospital llevará a cabo el debido proceso y sancionaremos a los responsables”, comentó.

Añadió que las sanciones irán desde llamadas de atención hasta las suspensiones, de acuerdo con lo hecho por cada uno de los participantes. “Mañana harán sus descargos y considero que en tres días deberíamos tener algunos avances de la investigación. Lo que he indagado es que ellos han reconocido que hicieron un brindis con champán y un karaoke por un lapso de una hora, pero no hubo bebidas alcohólicas”, dijo.

Tello dijo que, pese a la celebración, no se dejó de atender pacientes en el hospital. “Eso me deja tranquilo, y así consta en el registro de emergencia. Once pacientes fueron atendidos antes de las 12 de la medianoche, y a otros dos a las 2 y 3 a.m. No se ha desprotegido el hospital, pero igual es un hecho lamentable que vamos a sancionar”, comentó.

Asimismo, dijo que ya le ha solicitado un informe al jefe de la guardia de esa noche, quien asumió el control total del hospital ante su ausencia. “Apenas conoció el hecho debió parar la música. Allí ya hay un responsable”, expresó. En el video difundido se aprecia a médicos y personal de salud bailando y cantando en el interior de la Unidad de Rayos X del referido hospital.

El secretario técnico anticorrupción del Gobierno Regional de Piura, Jaime Távara, envió un documento en que pide a Tello información sobre lo acontecido y las medidas correctivas así como sanciones aplicadas al personal involucrado en dicho escándalo.