El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el incremento de las temperaturas en la costa norte, donde los valores podrían superar los 36 °C durante los próximos días. La alerta meteorológica estará vigente desde este lunes 9 hasta el jueves 12 de noviembre.

La Dirección Zonal 1 del Senamhi precisó que el incremento de la temperatura estará acompañado de una mayor radiación ultravioleta y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico Regional N.° 206 de Senamhi, las temperaturas máximas en la costa norte oscilarán entre los 23 °C y 36 °C, mientras que en la sierra norte se esperan registros de entre 19 °C y 32 °C. El pronóstico contempla tres niveles de intensidad: amarillo, por condiciones moderadas; naranja, por intensidad fuerte; y rojo, por condiciones extremas.

Senamhi informó que el aumento de la temperatura estará vigente desde este lunes 9 hasta el jueves 12 de noviembre. (Foto: Andina)

Asimismo, la institución meteorológica señaló que no se descartan lluvias en la costa norte. La posibilidad de precipitaciones responde a las condiciones atmosféricas que se vienen registrando en la región.

En otro reporte, Senamhi informó que Piura registró importantes acumulados de lluvia durante la semana pasada. La localidad de Alamor presentó el mayor registro, con 35,8 milímetros, seguido de Hacienda Barrios (18,1 mm), Partidor (13.8 mm), Paimas (10.5 mm) y El Ciruelo (7.4 mm).

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La entidad también reportó que el contenido de agua precipitable (PWAT) en Piura supera los 55 milímetros y alcanza valores cercanos a los 62 milímetros. Este indicador evidencia una concentración de humedad en la atmósfera, condición que puede favorecer la formación de precipitaciones cuando coincide con escenarios de inestabilidad atmosférica y ascenso del aire.

Ante este panorama, se recomienda a los ciudadanos de Piura y otras localidades de la costa norte mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Senamhi.