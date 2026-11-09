Senamhi advierte altas temperaturas de hasta 36°C en Piura y no descarta lluvias.
Senamhi advierte altas temperaturas de hasta 36°C en Piura y no descarta lluvias.
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el incremento de las temperaturas en la costa norte, donde los valores podrían superar los 36 °C durante los próximos días. La alerta meteorológica estará vigente desde este lunes 9 hasta el jueves 12 de noviembre.

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