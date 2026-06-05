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Sicarios asesinan a cuatro miembros de una familia con más de 50 disparos en Piura. Foto: Captura de video/Latina
Sicarios asesinan a cuatro miembros de una familia con más de 50 disparos en Piura. Foto: Captura de video/Latina
Por Redacción EC

Una familia fue asesinada a balazos por sicarios en el sector Santa Teresita, en la provincia de Sullana, región Piura. Las víctimas se encontraban en el exterior de su vivienda cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego indiscriminadamente.

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