Una familia fue asesinada a balazos por sicarios en el sector Santa Teresita, en la provincia de Sullana, región Piura. Las víctimas se encontraban en el exterior de su vivienda cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego indiscriminadamente.

Vecinos aseguran que las víctimas habían recibido amenazas previas. Foto: Captura de video/Latina

Testigos señalaron que durante el atentado se escuchó una ráfaga constante de disparos. Algunos vecinos indicaron que se habrían realizado más de 50 disparos durante el ataque.

El hecho ocurrió en la cuadra siete del pasaje Unión, en el sector Santa Teresita, donde, según residentes de la zona, cuatro sujetos armados interceptaron a la familia y dispararon repetidamente antes de huir con rumbo desconocido.

Además de las víctimas mortales, varias personas resultaron heridas producto del ataque armado y fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Sullana para recibir atención médica.

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Familia habría recibido amenazas antes del crimen

Las primeras hipótesis que manejan las autoridades apuntan a que la familia habría estado recibiendo amenazas antes de ser asesinada.

Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron a la escena del crimen para iniciar las diligencias, recabar evidencias y determinar las circunstancias exactas del múltiple homicidio.

Este nuevo caso incrementa la preocupación en la provincia de Sullana, donde la violencia criminal continúa escalando.

Con este cuádruple crimen, la cifra de asesinatos vinculados al sicariato registrados en la provincia asciende a 36 en lo que va del año, según reportes preliminares.

La PNP indicó que, entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2026, se reportaron 1071 homicidios en todo el país, 318 homicidios menos que el año pasado.