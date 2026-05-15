Resumen

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Sismo de magnitud 4.0 se registró esta mañana al sur de Sechura. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4.0 se registró esta mañana al sur de Sechura. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, viernes 15 de mayo. La magnitud fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 41 kilómetros y 51 kilómetros al sur de Sechura, Piura.

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