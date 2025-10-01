El paro en el que participan miles de pescadores en la región Piura mantiene bloqueados los accesos a a Sechura, Catacaos, Paita y La Unión desde el último 30 de septiembre. Además, se reportaron graves hechos de violencia por parte de los manifestantes y disparos al aire por parte de la Policía.

Estos dos días de protestas se desataron tras la publicación de la Resolución Ministerial N.° 00323-2025-PRODUCE, que redujo a 42.000 toneladas la cuota de extracción de la pota (calamar gigante).

Gremios de pescadores artesanales señalan que esta medida afectará la subsistencia de 5.000 embarcaciones artesanales y deja en riesgo a miles de familias que dependen de esta actividad en la región.

Los gremios pesqueros han planteado como principales demandas el aumento de la cuota de pesca de pota para el resto del 2025, el levantamiento de la veda, y la instalación de una mesa técnica con estudios científicos actualizados.

Suspenden clases en Paita y Sechura por paro de pescadores

La situación más crítica se vive en la ciudad de Paita, donde se presentaron disturbios, quema de instalaciones y tensos enfrentamientos entre policías y pescadores. Es así que cientos de pescadores marcharon hasta el ingreso del Terminal Portuario Euroandinos y prendieron fuego a los accesos de las instalaciones.

Los pescadores instalaron piquetes en carreteras y accesos principales, con lo que impiden el paso de camiones de carga y buses interprovinciales.

Además, denunciaron que agentes de la PNP realizaron disparos al aire para repeler a los manifestantes.

Paro de pescadores artesanales bloquea Piura en rechazo a cuota de pota del Gobierno. (Foto: Captura/Canal N)

Pronunciamiento de la SNI

La situación mantiene en vilo a la población paiteña, que teme un incremento en los enfrentamientos.

Ante la situación, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) condenó los actos de violencia ocurridos en la ciudad de Paita. Denuncian que este paro afectó la operatividad de las plantas de procesamiento de empresas industriales, instalaciones portuarias y negocios locales, “poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y de la zona industrial”.

“La violencia no puede ser un mecanismo de presión ni una forma aceptable de protesta. Su normalización es una amenaza para la integridad de las personas, la estabilidad laboral, la inversión y las cadenas de valor que sostienen miles de empleos formales y proveen alimento a las familias peruanas”, indicó el SNI a través de un comunicado.

Por ello, la organización exhortó al Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú a actuar de inmediato para restablecer el orden público, proteger a los trabajadores y garantizar el libre ejercicio de la actividad empresarial. “De mantenerse el actual estado de agresiones físicas y amenazas, las empresas no podrán seguir operando en los establecimientos industriales de Paita”, indicaron.

“Hacemos un llamado al Gobierno a mantener y profundizar espacios de diálogo técnico y transparente que permitan atender las preocupaciones del sector pesquero sin poner en riesgo la seguridad ni la institucionalidad del país”, solicitan en su pronunciamiento.