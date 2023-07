Los familiares de Angie Romero Quezada (27) solicitan ayuda para acelerar su recuperación tras ser intervenida quirúrgicamente en la Clínica Auna a raíz de un accidente vehicular en Piura. Según reportaron, la joven madre había sufrido una lesión en la pierna.

Javier Quijano, tío de la víctima, indicó que necesitan dinero para cancelar las deudas de la operación y los gastos funerarios del menor de nueve meses que falleció debido al impacto del auto.

“Los gastos en la clínica son demasiados caros, por eso solicitamos ayuda que, de alguna manera, nos servirá de mucho”, dijo.

Asimismo, Javier Quijano pidió justicia para que el caso no quede impune debido a que la familia del conductor no se ha hecho responsable de los daños, a pesar de la existencia de testigos que presenciaron el accidente.

“Pedimos justicia, no sabemos cómo un señor de 80 años puede manejar un vehículo. Algunos me comentan que él no tiene licencia y que el carro no tiene ni SOAT, nosotros queremos que se haga responsable. Esperemos que las leyes peruanas ejecuten lo que tengan que ejecutar”.

Si estás dispuesto a ayudar, puedes hacerlo a través de Yape al número 9365-36401 o a la cuenta de BCP: 475-92923837018.

REVISA AQUÍ | Dictan medidas para garantizar la libre circulación en vías nacionales