Piura: vía licitada por S/16 millones presenta serias deficiencias técnicas

La rehabilitación de la vía La Mariposa-Curumuy, en el Medio Piura, presenta serias deficiencias técnicas que han sido advertidas por los usuarios en redes sociales. El Comercio realizó este miércoles un recorrido por esta carretera, y comprobó la existencia de cuatro tramos con estrangulamientos.

El primero de ellos se ubica en San Juan de Curumuy, cerca de una infraestructura hidráulica. Los otros tres están localizados entre los kilómetros 20 y 24 de esta vía que conduce al Medio Piura. Widmar Saavedra, del consorcio contratista, dijo a El Comercio que dichas fallas técnicas en la obra responden al expediente técnico diseñado por el proyectista.

“Nosotros solo hemos ejecutado lo que está en el expediente técnico. Pero ya hemos pedido un tercer adicional por S/45 mil para corregir las fallas en solo tres puntos. El primero (San Juan de Curumuy) no está contemplado, y tendría que hacerse como obra nueva. Hemos señalizado esos puntos para advertir a los choferes y evitar accidentes”, comentó.

- Obra cuestionada -

Hasta el momento, el Gobierno Regional de Piura, entidad responsable de esta obra le ha aprobado dos adicionales a la contratista (integrada por Chung & Tong Ingenieros S.A.C. y Obraciv Cia. Ltda. Sucursal del Perú). El primero por un valor de S/657 mil y el segundo por S/863 mil. Ambos por deficiencias en el expediente técnico y cambios en el terreno, producto del fenómeno El Niño costero del año pasado.

El contrato fue suscrito en agosto del año pasado. La obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular La Mariposa-Curumuy” fue licitada por un valor de S/16 millones 466 mil 628, pero con los adicionales ha subido a S/18 millones. Actualmente se encuentra con 91% de avance, y –aunque estaba prevista que finalizara la quincena de julio– con ampliaciones de plazo se prevé que termine a fines de agosto.

Saavedra dijo que comenzaron los trabajos en noviembre del 2017, y el 23 de febrero de este año Edgard Colán Castro, jefe de la Dirección General de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura, aprobó a la contratista planos nuevos y planos modificados para esta obra. Además, dispuso que la Dirección de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de Piura elabore los expedientes técnicos de un adicional que se derivaban de los nuevos planos y planos modificados.

La contratista sustentó, aquella vez, su pedido de modificación de los planos debido “a que han cambiado las condiciones actuales del tramo asfaltado; y en la trocha carrozable se encontraron erosiones en quebradas, como consecuencia de las lluvias de El Niño costero”.

Piura

- Comisión investigadora -

El consejero por Piura e ingeniero civil, Hermer Alzamora, dijo a este Diario que “nosotros ya habíamos advertido estas irregularidades desde el año pasado cuando visitamos la obra. Nos sorprende que si El Niño costero fue en marzo de este año, y ellos comenzaron en noviembre, por qué no previeron esos cambios en el terreno”.

“Aquí no hay vicios ocultos. Lo que hay es un error en no haber corregido el expediente técnico. Todo esto se pudo prever. No han hecho caso cuando hemos denunciado. Ahora vamos a pedir que se forme una comisión que investigue estas irregularidades”, añadió.

Por su parte, el secretario técnico Anticorrupción, Jaime Távara; y el coordinador de la oficina Anticorrupción, Alfred Urbina, visitaron este miércoles la obra y no encontraron ni al residente ni al supervisor en la zona. “Todos estos adicionales se pudieron prever. No debieron aprobarse porque se pudo evitar en la etapa de consulta y observaciones, igual que en la obra de Hualapampa. Exigiremos explicaciones al proyectista, porque es dinero de todos los piuranos”, dijo Urbina.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe