Población del Bajo Piura acordará esta tarde si retoma o no paro

Pese a que la mesa técnica multisectorial acordó el último martes que no se usarán geobolsas en la protección de la defensa ribereña del Bajo Piura, los colectivos de esta parte se reunirán esta tarde para acordar si retoman o no el paro.

Así lo dijo a El Comercio Félix Yovera, dirigente de Cura Mori, quien precisó que la mesa técnica sólo ha cumplido una parte de sus demandas. "Es cierto que ya no se usarán geobolsas, pero falta ahora que el municipio de Piura deje de ser la unidad ejecutora de estos trabajos, por varias razones, y principalmente porque el Proyecto Especial Chira Piura tiene más experiencia en el manejo del río", indicó.

Con él coincidió el alcalde de Pedregal Grande, José Santos Yamunaqué, quien señaló que se reunirán este jueves en su pueblo todos los representantes de los colectivos del Bajo Piura. "Mañana (hoy) acordaremos las acciones que realizaremos, porque no estamos conformes con los acuerdos tomados en la mesa técnica. A nosotros no nos invitaron a esa reunión, donde decidieron que las geobolsas ya no iban", comentó.

El paro acatado por los pobladores del Bajo Piura dejó 5 detenidos y 4 heridos por bombas lacrimógenas usadas por la policía para despejar las vías bloqueadas. Se conoció que todos los heridos están fuera de peligro y que los detenidos fueron liberados la noche del último lunes y el martes.

El viceministro de Agricultura, Jorge Montenegro, aseguró que no se cambiará de unidad ejecutora, debido al poco tiempo y a la cercanía del período lluvioso. Añadió que los trabajos de protección de las defensas ribereñas del Bajo Piura se retrasaron porque hubo una demora en el diseño del perfil del manejo integral del río Piura, a cargo del Consorcio Inundaciones Piura. Este proyecto incluía la protección del Bajo Piura.

