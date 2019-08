Protestas en Piura: mesa de diálogo no logra acuerdos por ausencia de empresa

Ningún acuerdo se logró este lunes en la mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para solucionar el conflicto social en el distrito de El Alto, en la provincia de Talara, en la región Piura.



La reunión se realizó en la Prefectura de Piura, donde se reunieron representantes de Perú Petro, la Municipalidad de El Alto, Dirección Regional de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y colectivos sociales del distrito.

Debido a que la empresa Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) no asistió, no se pudo concretar ningún acuerdo tras el paro de 48 horas en el que decenas de manifestantes exigieron, entre otros pedidos, la contratación de más mano de obra local en las operaciones de extracción de petróleo en el Lote X.

“Vamos a continuar con el diálogo, muy pronto comunicaremos fecha y lugar. Vamos a recibir documentación, comprometer a las entidades correspondientes para ver denuncias que se han hecho sobre temas ambientales”, señaló Miguel Kuzma, director de Diálogo y Participación Ciudadana del Minem.

“La empresa ha respondido que, a raíz de lo sucedido el viernes, está evaluando participar en la próxima reunión”, agregó Kuzma Alfaro con respecto al incendio y robo registrados el último viernes en las oficinas de CNPC, durante las protestas.

La reunión se realizó en la Prefectura de Piura. (Foto: Carlos Chunga)

- Alcalde responde -

Luego de que el general PNP Lucas Núñez, director de la Región Policial Piura-Tumbes, acusara al alcalde de El Alto, Jimmy Montalbán, de haber azuzado a la población durante el paro, este negó el hecho.

“Nosotros siempre hemos tenido buena predisposición al diálogo. Rechazo rotundamente todos los actos de violencia que se suscitaron el último viernes y pedimos a la Policía que tome cartas en el asunto sobre los responsables”, dijo Montalbán ante la prensa.

Además, respondió sobre un audio en el que, previo a una reunión con la empresa CNPC, se le escucha decir ante los manifestantes que “si no se da un resultado positivo, vamos a golpear con medidas más drásticas”. “Era porque dijimos que vamos a golpear las puertas del gobierno central, porque tenemos que ser escuchados por los funcionarios (del Ejecutivo). Desmentimos ese audio, en ningún momento hemos azuzado a la gente”, respondió el alcalde al respecto.

En tanto, el dirigente del Frente de Defensa de El Alto, Jhony Ramírez, también rechazó los hechos violentos ocurridos tras el paro. “Nosotros no estamos de acuerdo con ningún acto vandálico, no hemos enviado a nadie a delinquir. Han sido personas infiltradas”, dijo. Según Ramírez, la ausencia de CNPC en la mesa técnica es “una muestra de mala fe y de que la empresa no quiere dialogar con nosotros”.

Explicó que piden cumplir 12 acuerdos firmados en el 2006, cuando la operación estaba a cargo de la brasileña Petrobras. Entre los acuerdos figuran: cuota laboral del 70 % de mano de obra local (actualmente es del 30 %), mejores remuneraciones y beneficios laborales, asfaltado de carretera alterna, reforestación de algarrobos y dotación de gas a domicilio. “Esta semana vamos a llamar a una asamblea pública, en la que el pueblo tomará sus decisiones”, sostuvo Ramírez.