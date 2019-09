Rechazan pedido de vacancia para alcalde de Piura y nueve regidores

Este lunes el pleno del concejo de la Municipalidad Provincial de Piura rechazó de manera unánime el pedido de vacancia solicitada contra el alcalde Juan José Díaz Dios y nueve regidores. La decisión fue adoptada por los regidores de la comuna ante la falta de coherencia y medios sustentatorios de dicha solicitud.



Durante la sesión de concejo estuvieron presentes un grupo de comerciantes formales del complejo de mercado, transportistas y vecinos.



“Quiero agradecer el respaldo que nos han dado los regidores y a los diferentes sectores de la población que apuestan por el orden y la formalidad. Estoy seguro de que es el sector mayoritario de Piura y nosotros no vamos a retroceder en esa decisión”, dijo Díaz Dios al término de la sesión extraordinaria.



Durante la sesión, Javier Enrique Guzmán Crisanto, abogado defensor del alcalde, aclaró que el alcalde Díaz Dios y sus concejales no incurrieron en restricción de contratación, que es causal de vacancia según el artículo 22 numeral 9, concordante con el artículo 63 de la Ley de Orgánica de Municipalidades, y que fue el argumento presentado por los comerciantes Nicander Caqui Inga y Enrique Bernal Solano ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pasado 5 de julio.



Guzmán Crisanto dejó constancia de que en la solicitud de vacancia no se encuentra ningún medio probatorio idóneo que acredite, fehacientemente, los tres elementos de la restricción de contratación, es decir algún tipo de contrato, intervención, transferencia o conflicto de intereses para el aprovechamiento indebido por parte de las autoridades ediles, en cuanto al proceso de recuperación de espacios públicos en el complejo de mercados de Piura.



“Estos medios probatorios simplemente no existen ya que en nuestra condición de regidores no tenemos nada que ver con la parte administrativa. Y de parte del despacho de alcaldía no habido ningún tipo de vinculación con la causal invocada, por ello no ha prosperado el pedido de vacancia”, precisó el teniente Alcalde Pierre Gutierrez Medina.



Finalmente, los nueve regidores incluidos en el pedido de vacancia: Pierre Gabriel Gutierrez Medina, Ingrid Milagros Wiesse León, Martín Parihuamán Aniceto, Heidy Gabriela Lozada, Floriano, Keny Chero Chero, Luis Enrique Coronado Zapata, Daniel Alonso Verástegui Urbina, Darwin Rubén Hernández Zeta y Miguel Ángel Zárate, sustentaron cada uno su voto en contra de la vacancia. Cabe anotar que los regidores José Luis Mejía de la Cruz, Marita Roa Bobadilla, Víctor Castro Balcázar, Adolfo Garay Castillo, Dandy Clover Pintado Morales y Víctor Reyes Peña también votaron en contra.