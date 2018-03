Reconocen a trabajadores de salud que caminaron 10 horas para salvar a gestante

La valentía de un grupo de profesionales del centro de salud de Pacaipampa (Ayabaca), en Piura, y de la subregión de Salud Morropón-Huancabamba, fue recompensada por las autoridades de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura.

Los trabajadores de salud fueron reconocidos por haberle salvado la vida a una madre gestante, a quien trasladaron durante 10 horas por un camino agreste.

La mujer fue llevada desde su vivienda, en el caserío Malache (Pacaipampa), hasta el centro de salud de este distrito. El personal de salud cargó en una camilla a la gestante de 8 meses durante unas 10 horas. Por esa sacrificada labor, la Diresa Piura los reconoció mediante la resolución directoral N° 0390, de fecha 21 de marzo.

El documento reconoce y felicita el esfuerzo, entrega, dedicación y la vocación de servicio del personal que participó del traslado de una paciente gestante caminando por diez horas (Malache – Pacaipampa) para salvarle la vida, a ella y a su bebé.

“Este accionar demuestra la vocación de servicio que existe hacia la población vulnerable; en esta oportunidad se salvaron dos vidas. Es un merecido reconocimiento para aquellos que lo dan todo a pesar de las limitaciones y sin esperar nada a cambio”, dijo el director regional de salud Piura, Hernán García Cabrera.

Añadió que el reconocimiento a la labor es un elemento más por lo que le toca cada día realizar a un servidor del sector Salud. “Nuestro afán es ayudar al prójimo porque, si no fuera así, hubiéramos poder elegir otra carrera, pero hemos elegido un sector donde las compensaciones no siempre están ligadas a un bien económico. Pero el solo hecho de lograr bienestar en la población, nos hace felices y trabajar en equipo no es un sacrificio sino una vocación”, dijo.

-Reconocimientos-



Son 13 los trabajadores de salud que recibieron dicho reconocimiento y una placa recordatoria. Ellos son el médico Luis Nelson Lecca Reyes, el enfermero Carlos Alberto Díaz Hurtado, así como los técnicos de enfermería Yovar Iran Holguín Chumacero, Milciades García Chumacero, Erasmo Córdova Quispe y Javier Salvador Jaramillo.

Conforman el equipo también el técnico de Laboratorio Juan Carlos Mendoza Lipe; las obstetras Gaby Lizeth Troncos Díaz, Judith Jannet López Julián, Ana Karina Zapata Silva y Shirley Yanet Morales Calderón. También se incluyó en el reconocimiento a los choferes Vicente Arraiza Holguín y Melitón Quispe Córdova.

La gestante auxiliada, Vilma García García, de 19 años, ya se encuentra en Malache – Pacaipampa donde continuará con sus controles. Ella fue llevada hasta el hospital Santa Rosa de Piura, donde fue atendida debido a que sufría una lesión en la columna que le impedía caminar.

