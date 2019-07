Restringirán servicio de agua por 10 días en Piura y Sullana

La Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau S.A. anunció una restricción del servicio de agua potable por diez días en la región Piura. El corte iniciará este viernes 5 de julio y se debe a trabajos de mantenimiento en el canal de derivación Daniel Escobar.

Según el oficio N° 201-2019, emitido por el Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), al menos 100 metros lineales de la losa de concreto del mencionado canal sufrieron averías en los taludes en el año 2017, por lo que se hace necesario reforzarla.

El PECHP es el operador hidráulico del reservorio Poechos, cuya agua es tratada a través de las plantas de Curumuy y Sullana, y distribuida por la EPS Grau. Los trabajos a realizar afectarán el normal funcionamiento de ambas plantas de tratamiento, y también el servicio de agua potable en las provincias de Piura y Sullana.

Roberto Sandoval, gerente de la EPS Grau, explicó que, en general, en ambas provincias habrá disminución de la presión en las viviendas y afectación de la calidad del agua. Sin embargo, indicó que en algunos sectores la restricción será absoluta.

“En los sectores donde sí hay fuentes (subterráneas), los 31 pozos van a trabajar 24 horas. Ahí no van a sufrir cortes, sí van a tener agua, pero con baja presión y menos calidad. En otras zonas no va a haber servicio, porque no hay fuentes alternas”, detalló el funcionario.

Se trata de las zonas Urbanización Piura, Las Mercedes, La Alborada, Los Tallanes, Los Ficus, Santa Rosa, Las Malvinas, La Primavera, Tacalá y Talarita, además de Sullana y sus caseríos anexos. En total, son un estimado de 17.940 familias afectadas.

Como parte del plan de contingencia, la EPS Grau ha dispuesto el envío de 11 camiones cisterna para abastecer gratuitamente a la población en un horario de 8 a.m. a 10 p.m.

De esos vehículos, 5 son del Ministerio de Vivienda (15 m3 ), 2 de OTASS (25 m3 ) y 4 de la EPS Grau (10 m3 ). “A medida que avancen los días iremos contando con más cisternas, de preferencia de 30 m3, para poder abastecer a toda la población”, sostuvo Sandoval.

El hospital Santa Rosa y tres colegios incluidos tendrán garantizada el agua potable, dijo el gerente. Aclaró, no obstante, que las cisternas no podrán llegar a cada vivienda, por lo que “se está coordinando con dirigentes vecinales para ver puntos estratégicos, como un parque o un salón comunal, para que la gente vaya y recoja ahí el agua”.

Con respecto al cobro del servicio, Roberto Sandoval respondió: “La norma nos dice que, cuando hay una restricción y un usuario no cuenta con el servicio, debemos refacturar”.

