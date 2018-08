Reynaldo Hilbck: “Lo ideal es intervenir económicamente el proyecto Alto Piura”

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (Peihap) afronta un difícil momento, justo en el término de la gestión regional de Reynaldo Hilbck, quien este martes aseguró que la entidad regional solo tiene dos caminos: rescindir el contrato con el consorcio Obrainsa Astaldi o intervenir económicamente la obra. Aunque este último punto dijo que sería el ideal.

“Vamos a plantearles la intervención económica, para que los trabajos se reinicien cuanto antes. Eso implica abrir una cuenta para que nosotros paguemos las valorizaciones y a los proveedores. El plazo para que la empresa retome los trabajos ya está corriendo, sino rescindiremos el proyecto. Lo ideal sería intervenir económicamente el proyecto”, sostuvo Hilbck, quien agregó que este fin de semana les plantearía este camino a los representantes legales del consorcio.

La paralización de los trabajos del primer componente del Peihap, según Marco Tulio Vargas, gerente del proyecto, comenzaron el 4 de agosto con el abandono en el portal de salida del túnel de trasvase, que hasta ahora tiene 2,5 km de perforación de un total de 13 km. Aunque la ejecución de este primer componente comenzó en 2010, con la brasileña Camargo Correa, el avance de la obra es apenas del 20%.

“La principal razón de la paralización del proyecto es que este consorcio, como todos los consorcios que tienen investigaciones por Lava Jato o el Club de la Construcción, han perdido financiamiento. Las empresas Astaldi y Obrainsa tienen problemas internos, que deben solucionar cuanto antes. Nosotros les hemos dado 15 días de plazo para que reinicien los trabajos”, comentó Hilbck.

Añadió que el problema actual que afronta el Peihap no es por parte del Estado, sino por cuestiones internas, y de falta de liquidez de Obrainsa. “Si nosotros intervenimos (el proyecto), y ellos no resuelven su problema (financiero), igual vamos a rescindir el contrato, y licitar por tercera vez. Si la empresa no acepta la intervención económica de la obra llegaremos a los 15 días y rescindimos el contrato también”, aseguró Hilbck.

Vale precisar que esta obra busca irrigar 19 mil hectáreas en el valle del Alto Piura e incorporar otras 40 mil hectáreas nuevas, así como ayudar a mitigar los efectos del Fenómeno El Niño, al represar aguas arriba. Tras su inicio en el 2010, el estado ha desembolsado más de S/900 millones, según dijo la congresista Marisol Espinoza, quien ha pedido la fiscalización de Contraloría.

Obrainsa Astaldi mantiene 11 arbitrajes con el Peihap por un valor de S/25 millones, y ha pedido entre sus exigencias una ampliación de plazo de un año. Este es el segundo consorcio que ejecuta el Peihap, desde el 2016. El primero fue la brasileña Camargo Correa, con quien se resolvió el contrato en 2013.

