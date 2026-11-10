Especialistas del colegio de ingenieros de Piura advierten que hay un riesgo inminente de desborde del río Piura por el fenómeno El Niño. Señalan que en sectores como La Mariposa, los diques no están preparados para soportar la elevada carga de agua.

En declaraciones a Canal N, señalaron que falta un reforzamiento en el dique ubicado a unos 2 km. de la presa Los Ejidos, en la margen derecha. Recuerdan que ahí en el 2017 se pudo prevenir una inundación porque los vecinos instalaron sacos.

“Tras varios años, se ha sedimentado el cauce, se ha desplazado la tierra. Por esto perdió capacidad hidráulica, con caudales de 3.600 metros cúbicos ya habría un sobrevertido en el dique y un fallo en el dique”, indicó un representante del colegio de ingenieros de la región.

Por esto, hizo un llamado a que se mejoren las condiciones del dique ya existente para que pueda soportar un caudal superior a los 4.500 m3 para garantizar seguridad a la población. Proponen hacer diques con materiales compactados y una pantalla impermeable y espigones.

También destacó que hay tiempo suficiente para estas obras porque los picos del caudal del río Piura se registran en los meses marzo y abril del 2027. Esto es suficiente para instalar diques de más de 2 km. con una altura de 4 a 6 metros.

“Lo que se podría manifestar como especialista es que el volumen que han sacado del río, se ha excavado en promedio un metro. Esta profundidad está asociada a un caudal de 550 a 600 m (...) Estaríamos con un caudal de 2.600, inferior a los 3 mil m3. Lo que indican que se contendrá un caudal de 4.000 m3 no sería cierto”, advirtió.

Finalmente dijo que se debe prestar atención a otros sectores vulnerables como Buenos Aires, Salitral, La encalada y Chulucanas, así como La Matanza, y La Huaquilla. Exhortan que también se intervengan estos puntos de posibles desbordes.