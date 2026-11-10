El río Piura corre riesgo de desborde por desplazamiento de tierra en caudal. (Canal N)
El río Piura corre riesgo de desborde por desplazamiento de tierra en caudal. (Canal N)
Por Redacción EC

Especialistas del colegio de ingenieros de Piura advierten que hay un riesgo inminente de desborde del río Piura por el fenómeno El Niño. Señalan que en sectores como La Mariposa, los diques no están preparados para soportar la elevada carga de agua.

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