Segunda vuelta regional en Piura: las propuestas de Santiago Paz López

Por: Carlos Chunga





Es ingeniero agrónomo y tiene 50 años. Santiago Paz ha sido gerente comercial de la cooperativa agraria Norandino. Esta es su primera incursión en elecciones. Obtuvo el 22% de los votos en primera vuelta en la región Piura.



— ¿Tiene alguna propuesta concreta sobre el proceso de reconstrucción?

Aún no hay reconstrucción. No existe ni siquiera una priorización de las obras, solo tenemos una lista. Nosotros planteamos que una unidad autónoma maneje los proyectos, porque, si esto se sigue manejando desde Lima, no vamos a tener los resultados que esperamos.



— ¿Quiénes conformarían esa unidad autónoma?



Hemos recogido la propuesta de un consejo regional. Vamos a convocar a los colegios profesionales. Lo importante es una unidad que tenga autonomía en decisiones y presupuesto. Todavía no hemos propuesto quiénes la integrarían. En Piura tenemos buenos profesionales.



— ¿Qué haría usted con el Proyecto Alto Piura?



Es una vergüenza tener solo dos kilómetros de túnel. Este proyecto tiene que liquidarse y hacerse una auditoría, porque no se puede paralizar. Nosotros vamos a dar las facilidades para que los encargados [de la auditoría] hagan su trabajo.



— ¿Ha pensado en algún nombre para la gerencia del proyecto?



En la región hay mucha gente que tiene capacidad. El Proyecto Alto Piura no es complejo, son 13 kilómetros de túnel. Lo que lo ha hecho complejo son los temas de corrupción y que fue licitado sin planos. Hay mucha gente que se ha llenado los bolsillos.



— ¿Cuál es el compromiso de Región Para Todos en cuatro años?



El proyecto [Alto Piura] tiene que hacerse realidad.



— ¿En cuatro años?



Creo que sí, es un proyecto de 50 mil hectáreas que va a generar 200 mil puestos de trabajo.



— Su contendor, Servando García, dice que está en ventaja porque él sí ha trabajado en el sector público.



Yo tengo formación y la experiencia de gestionar una organización en seis regiones. Que yo sepa, [García] no ha dirigido ni una posta médica. Le reconozco sus cualidades como médico, pero ya hemos tenido médicos en las municipalidades [en referencia al alcalde de Piura, Óscar Miranda].



— ¿Es una dificultad no conocer el sector público?



Definitivamente que no. Todos dicen que hay cosas que no se pueden hacer. ¿Qué impide hacer tal o cual cosa? Una ordenanza regional. ¿Y acaso una ordenanza no se puede modificar? Sí, se puede.



—Si usted sale elegido, ¿convocaría a García?

Lo evaluaremos en su momento.

