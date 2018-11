Segunda vuelta regional en Piura: las propuestas de Servando García Correa

Por: Carlos Chunga





Con 38 años, Servando García es médico y trabaja en el hospital de Apoyo II de Sullana. Esta es su tercera postulación al Gobierno Regional de Piura con el movimiento que fundó en el 2009. García obtuvo el 20% de votos en el sufragio del pasado 7 de octubre.



— ¿Ha conformado algún equipo técnico para agilizar la reconstrucción?



Hemos dicho que la descentralización de este proceso es decisiva, porque quienes conocemos la problemática de cerca somos los que vivimos acá. Por eso vamos a conformar dos equipos técnicos: uno para que se dedique netamente a reconstrucción, y el otro para que ejecute el presupuesto regional. Tenemos que atender el drenaje, hay más de 60 cuencas ciegas…



— ¿Ya tiene definidos esos equipos técnicos?



No. Hemos dicho [que vamos a ser] un gobierno de concertación. Para los equipos técnicos, vamos a convocar a profesionales locales para descentralizar el proceso. Deben tener un buen perfil técnico, no tener antecedentes por temas de corrupción y que quieran trabajar por el desarrollo regional.



—¿Cuál es su compromiso puntual con la reconstrucción?



En los primeros cien días vamos a elaborar los mejores expedientes técnicos. No es posible que haya pasado año y medio y solo se va involucrando el 30% [del presupuesto]. Hay poca capacidad resolutiva. Que no nos pase lo de Ica [tras el terremoto del 2007], tenemos cuatro años para invertir el dinero.



— ¿Qué requiere el Proyecto Alto Piura que hoy está paralizado?



El primer componente hay que auditarlo para saber en qué condición está, y relanzarlo con nuevas empresas en el proceso de licitación. Es un proyecto que necesita viabilidad. Consideramos importante aprovechar el tratamiento integral del río Piura [a cargo del Gobierno Central], porque se está involucrando el cuarto componente con la construcción de represas aguas arriba.



— Su contendor, Santiago Paz, ha dicho que tiene más experiencia que usted para gobernar.



Mi contrincante se ha dedicado al sector privado, yo toda mi vida he estado en el sector público, al servicio de la población. Claro que tengo más experiencia, soy médico del Minsa, he trabajado en distintos establecimientos de salud. Ya hemos tenido dos gobernadores que venían del sector privado y no creo que estemos para más experimentos. Yo le diría [a Paz] que no solo basta una campaña millonaria, y que oriente su trabajo en base a propuestas.



— Si usted gana, ¿convocaría a Santiago Paz?



Obviamente llamaremos a todas las fuerzas políticas, incluyéndolo a él.

