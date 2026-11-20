El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un pronóstico a muy corto plazo en el que advierte sobre la continuidad de precipitaciones intensas durante las próximas dos horas en Piura y Tumbes.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Senamhi precisó que en Piura, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba.

#Radar #Minam #Senamhi | En las próximas dos horas, continuarán las lluvias intensas en Piura y Tumbes. 🌧 En Piura, las precipitaciones afectarán principalmente a las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba. https://t.co/bzcPQhA4px — Senamhi (@Senamhiperu) November 20, 2026

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante la última hora se observó el desarrollo de un sistema convectivo en la provincia de Ayabaca, lo que generó lluvias de ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas en la sierra de Piura, con mayor incidencia en las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba.

Pronóstico a corto plazo 20 de noviembre Foto: Senamhi

A ello se sumaron precipitaciones de ligera intensidad en el norte de Sullana, así como lluvias localizadas en las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla, en la región Tumbes.

En la sierra de Piura se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas, con acumulados estimados de entre 1 y 15 mm, mientras que en Tumbes se pronostican precipitaciones localizadas de ligera intensidad, con acumulados de entre 1 y 5 mm.

Monitoreo

La alerta del organismo meteorológico se produce luego de que ambas regiones registraran precipitaciones extremadamente intensas en lo que va de hoy viernes 20 de noviembre, de acuerdo con el último monitoreo de sus estaciones meteorológicas.

¿Cómo protegerse de las precipitaciones?

Ante el pronóstico de Senamhi de lluvias, es importante conocer cómo protegerse de las precipitaciones para evitar inundaciones en casa, resbalarse en las calles o un accidente de tránsito al conducir. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía aconsejan cómo actuar para prevenir estos percances.

Para evitar inundaciones y goteras de agua en los hogares cuando llueve, Indeci aconseja despejar las azoteas. También, recomienda a las familias desconectar los artefactos eléctricos y alejarse de ellos. En ese sentido, si existe el riesgo de que el agua ingrese al hogar, debe cortarse el suministro de electricidad.

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