Las lluvias intensas que afectan a las regiones del norte del Perú podrían aumentar su frecuencia e intensidad durante las próximas semanas, especialmente en la temporada de verano. Así lo advirtió Rosario Julca, subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), quien explicó que las precipitaciones están relacionadas con las condiciones del fenómeno El Niño y las elevadas temperaturas del mar frente a las costas de Piura y Tumbes.

En diálogo con RPP, la especialista indicó que las precipitaciones más importantes comenzaron semanas atrás en Tumbes y luego se extendieron hacia Piura. En esta última región se registraron acumulaciones superiores a los 100 milímetros de lluvia en un solo día.

Julca explicó que las lluvias recientes en Piura comenzaron alrededor de las 5:00 p. m. y alcanzaron una intensidad aproximada de 40 milímetros por hora.

Lluvias en el norte del Perú: Senamhi explica por qué podrían intensificarse durante el verano. Foto: Gob.pe

La especialista señaló que se espera un incremento de las precipitaciones durante el verano debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño y al calentamiento del mar frente al litoral norte. Según precisó, las temperaturas del océano frente a Piura y Tumbes se encuentran entre 6 y 7 °C por encima de sus valores normales, con registros de hasta 29 °C.

“Ahora es que tenemos un día con lluvias importantes; a los días siguientes tenemos dos o tres días donde tenemos lluvias con menor intensidad y otra vez tenemos un pico alto. En el verano, más bien esperamos que estas lluvias sean de manera más frecuente, más continuas”, precisó.

Lluvias continuarán en Piura, Tumbes y Lambayeque durante el fin de semana

Para este fin de semana se prevé que las precipitaciones continúen en el norte del país, aunque su intensidad podría disminuir temporalmente. Sin embargo, el Senamhi advirtió que la acumulación de agua puede seguir ocasionando afectaciones.

Ante este escenario, la entidad recomendó mantener los sistemas de drenaje en condiciones adecuadas y adoptar medidas de precaución frente a las lluvias.

En Lambayeque, las precipitaciones más importantes se concentran en las zonas cercanas a la frontera con Cajamarca y en los sectores que conducen hacia la sierra, donde se han superado los 100 milímetros de lluvia. En cambio, para las localidades próximas al litoral, como Chiclayo, se esperan precipitaciones de menor intensidad.

Senamhi y COEN coordinan alertas para la población

La subdirectora de Vigilancia Meteorológica informó que el Senamhi trabaja de manera coordinada con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para emitir alertas dirigidas a la población de Tumbes, Piura y parte de Lambayeque.

Los avisos se difunden mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), con el propósito de advertir sobre las condiciones meteorológicas y facilitar que la ciudadanía tome precauciones.

Senamhi advierte sobre posibles aumentos del caudal de los ríos

Otro de los aspectos que genera preocupación es el comportamiento de los ríos ante las precipitaciones en las zonas altas de las cuencas. Julca explicó que las lluvias incrementan el nivel y el caudal de los cursos de agua, cuyo volumen se desplaza posteriormente hacia las zonas bajas.

Lluvias en el norte del Perú: Senamhi explica por qué podrían intensificarse durante el verano. Foto: Andina

Al referirse a los registros del río Tumbes en la estación hidrológica Cabo Inga, mencionó una medición de 1′947,35 metros cúbicos por segundo. Esta unidad representa el volumen de agua que transporta el río en un segundo.

La especialista precisó que el caudal y la velocidad del agua pueden disminuir conforme esta avanza hacia las zonas bajas. No obstante, advirtió que el escenario puede cambiar si las precipitaciones intensas se mantienen durante varios días consecutivos.

“Cuando tengamos días consecutivos de estas lluvias importantes, el panorama puede cambiar”, señaló.

Finalmente, Julca indicó que incluso precipitaciones de entre 5 y 10 milímetros pueden generar impactos en Piura. Por ello, remarcó que la frecuencia de las lluvias es un factor determinante para evaluar sus posibles consecuencias.

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