Senamhi: Caudal del río Piura se incrementa y podría seguir en ascenso por lluvias en la sierra

El caudal del río Piura registra un incremento sostenido en los últimos días tras las intensas lluvias en la sierra de la región, informó a Andina el jefe zonal del Senamhi en Piura, Jorge Carranza. El aforo actual alcanza los 120 metros cúbicos por segundo (m³/s), más del doble de los 56 m³/s medidos el lunes anterior, con tendencia a continuar en aumento.

Durante una medición de campo, el especialista precisó que en el puente de Chulucanas se reportaron descargas cercanas a 220 m³/s. Este volumen de agua tardaría aproximadamente 36 horas en llegar a la ciudad de Piura, lo que obliga a mantener la vigilancia en la parte baja de la cuenca.

Descargas de hasta 220 m³/s en Chulucanas anticipan mayor caudal en Piura. (Foto: Andina)

Carranza explicó que el incremento responde a precipitaciones torrenciales en la parte media y alta de la cuenca. En Morropón se registraron acumulados de hasta 101 milímetros y en la zona del Virrey 70 milímetros, valores que equivalen a lo que normalmente llueve en dos meses.

El funcionario advirtió que el Bajo Piura es la zona más vulnerable, ya que el aumento del caudal borra pasos informales entre ambas márgenes y eleva el riesgo para la población. Además, señaló que la presencia de maleza y sedimentos en el cauce reduce la capacidad hidráulica del río y limita la conducción del flujo durante escenarios de crecida.

El Senamhi prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte, con impacto en Piura, Sullana, Talara, El Alto y Máncora, principalmente en horario nocturno. Estas condiciones podrían generar nuevos incrementos del caudal en los próximos días.

Senamhi alerta riesgo en el Bajo Piura ante crecida sostenida del río. (Foto: Andina)

Asimismo, Carranza informó que el radar meteorológico en instalación presenta un avance del 75 % y permitirá monitorear la atmósfera en un radio de 250 kilómetros, herramienta clave para fortalecer los sistemas de alerta temprana. Recordó también que el último comunicado del Enfen advierte la posible presencia de un evento El Niño costero débil desde marzo, mes que históricamente concentra las mayores lluvias en la región.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso moderado debido al aumento de la humedad, con máximas entre 34 °C y 35 °C. No obstante, se mantiene el riesgo para niños, adultos mayores y personas vulnerables. Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y evitar el tránsito por zonas cercanas al cauce del río.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR