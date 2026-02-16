Resumen

Posible Niño costero y lluvias intensas elevan vigilancia en la cuenca del río Piura. (Foto: Andina)
El caudal del río Piura registra un incremento sostenido en los últimos días tras las intensas lluvias en la sierra de la región, informó a Andina el jefe zonal del Senamhi en Piura, Jorge Carranza. El aforo actual alcanza los 120 metros cúbicos por segundo (m³/s), más del doble de los 56 m³/s medidos el lunes anterior, con tendencia a continuar en aumento.

Senamhi: Caudal del río Piura se incrementa y podría seguir en ascenso por lluvias en la sierra
