Temblor en Sechura se sintió al oeste de Piura. (IGP)
Temblor en Sechura se sintió al oeste de Piura. (IGP)
Por Redacción EC

La provincia de Sechura, en Piura, siguió temblando hoy 12 de agosto con un reciente sismo de magnitud 3.8, el cual se convirtió en el cuarto movimiento telúrico reportado en dicha zona en menos de dos días, de acuerdo con el informe oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.