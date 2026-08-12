La provincia de Sechura, en Piura, siguió temblando hoy 12 de agosto con un reciente sismo de magnitud 3.8, el cual se convirtió en el cuarto movimiento telúrico reportado en dicha zona en menos de dos días, de acuerdo con el informe oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte técnico IGP/CENSIS/RS 2026-0549, el sismo ocurrió exactamente a las 10:46 a.m. y el epicentro fue localizado a 58 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia del mismo nombre, alcanzando una profundidad de 29 kilómetros por debajo de la superficie terrestre.

Esta serie de eventos telúricos ha marcado la actividad geológica de la región Piura durante las últimas 48 horas, sumando cuatro sismos de magnitudes superiores a la magnitud de 3.8.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0549

Fecha y Hora Local: 12/08/2026,10:46:37

Magnitud: 3.8

Profundidad: 29 km

Latitud: -5.89

Longitud: -81.23

Intensidad: II Sechura

Referencia: 58 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/HcLA3jZlx2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 12, 2026

En cuanto a la percepción de la población, el IGP detalló que el movimiento de magnitud 3.8 alcanzó una intensidad de grado II en la escala de Mercalli en la localidad de Sechura. Esta escala permite a las autoridades evaluar los efectos del fenómeno en la superficie y determinar el nivel de alerta correspondiente para la gestión de riesgos.

El Instituto Geofísico del Perú subrayó que es la única institución del Estado encargada de procesar y difundir información sísmica oficial en el territorio nacional. Los especialistas instaron a la ciudadanía a seguir únicamente los reportes técnicos proporcionados por sus canales autorizados para evitar la propagación de datos inexactos en redes sociales.

Adicionalmente, el reporte precisó que solo los eventos con magnitudes superiores a 7 y con epicentro marítimo poseen el potencial necesario para generar alertas de tsunami en las costas. También se recordó que, dada la naturaleza de estos fenómenos geofísicos, los sismos no se pueden predecir bajo ninguna circunstancia científica.

Sismo de magnitud 4.9 y réplicas en Sechura, Piura

El primer sismo de los últimos dos días se registró a las 03:00:28 horas del 11 de agosto, alcanzando una magnitud de 4.9. El epicentro se situó a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, con una profundidad de 24 kilómetros y una intensidad de grado III percibida por los habitantes de la zona.

A este sismo le siguieron dos réplicas en menos de una hora: la primera de magnitud 4.0 a las 03:02:05 horas y la segunda de magnitud 4.1 a las 03:45:49 horas. Ambos movimientos tuvieron epicentros cercanos al suroeste de Sechura, con profundidades de 34 y 23 kilómetros respectivamente, cerrando la actividad sísmica de esa madrugada.