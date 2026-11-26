Una lluvia de gran intensidad, catalogada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) como extrema, provocó inundaciones en distintos sectores de la ciudad de Sullana, en la región Piura, este jueves 26 de noviembre.
La intensa precipitación dejó autos flotando y viviendas inundadas. Los buzones de agua también se vieron desbordados, afectando a negocios locales y centros comerciales.
Algunos vehículos quedaron atrapados en el canal que atraviesa la ciudad. También se vieron dañadas otras unidades, como motocicletas, mototaxis y bicicletas debido a las calles inundadas.
Pese a que muchos vecinos colocaron sacos de arena como medida de prevención, el agua ingresó a las casas. La situación se complica más debido a las altas temperaturas que soporta la región, que supera los 35 grados.
La fuerte lluvia ha ocasionado que las calles se vuelvan verdaderos ríos. La población también teme un colapso en los servicios de energía eléctrica y agua potable en la ciudad.
Al respecto, el Senamhi precisó que Piura alcanzó 59.2 mm, seguido de Hacienda Bigote (45.9 mm) y Morropón (45.7 mm). “Se prevé que continúen las precipitaciones de forma intermitente”, alertó el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).
Además, la Dirección Zonal 1 de la institución había advertido que entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre se presentarían precipitaciones en la costa y sierra norte del país.
De acuerdo con el organismo, las lluvias alcanzarían intensidades moderadas, fuertes y extremas, según los niveles de alerta establecidos.
También se pronosticó un incremento de la cobertura nubosa y de la sensación térmica durante las tardes y noches, además de ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora.
Para las siguientes horas, el Senamhi prevé precipitaciones de moderada intensidad en gran parte de la región Piura, principalmente en las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba.