Una lluvia de gran intensidad, catalogada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) como extrema, provocó inundaciones en distintos sectores de la ciudad de Sullana, en la región Piura, este jueves 26 de noviembre.

Creo que está demás mencionar que el norte es una zona roja para el Fenómeno del Niño. Las lluvias han venido desde Ecuador, Tumbes, Chulucanas, Sullana, Tambogrande y hoy volvieron a caer en Piura centro. https://t.co/3X922FtTXr — Fabián (@AmanteDeBowie) November 27, 2026

La intensa precipitación dejó autos flotando y viviendas inundadas. Los buzones de agua también se vieron desbordados, afectando a negocios locales y centros comerciales.

🚨#ElNiño| Autos flotando y viviendas inundadas dejó la lluvia de casi una hora que se registró esta tarde en la ciudad de Sullana, en #Piura. https://t.co/GLQUpYYyDk — Infoandes.pe (@InfoandesPe) November 27, 2026

Algunos vehículos quedaron atrapados en el canal que atraviesa la ciudad. También se vieron dañadas otras unidades, como motocicletas, mototaxis y bicicletas debido a las calles inundadas.

Lluvia torrencial en #Sullana a esta hora de la noche del jueves 26 de noviembre. https://t.co/3QtRX5qbpW — Diario El Regional (@elregionalpiura) November 27, 2026

Pese a que muchos vecinos colocaron sacos de arena como medida de prevención, el agua ingresó a las casas. La situación se complica más debido a las altas temperaturas que soporta la región, que supera los 35 grados.

#Sullana en estos momentos. Según @Senamhiperu ha llovido 40 mm; y en #Piura ya se registra 60 mm 👇 https://t.co/baAjv9IuQv — Norte sostenible (@NorteSostenible) November 27, 2026

La fuerte lluvia ha ocasionado que las calles se vuelvan verdaderos ríos. La población también teme un colapso en los servicios de energía eléctrica y agua potable en la ciudad.

Lluvia torrencial en #Sullana a esta hora de la noche del jueves 26 de noviembre. https://t.co/3QtRX5qbpW — Diario El Regional (@elregionalpiura) November 27, 2026

Al respecto, el Senamhi precisó que Piura alcanzó 59.2 mm, seguido de Hacienda Bigote (45.9 mm) y Morropón (45.7 mm). “Se prevé que continúen las precipitaciones de forma intermitente”, alertó el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

🚨⛈️ #ElDato #Minam #Senamhi | ¡ATENCIÓN, PIURA! Se registraron lluvias extremas. Piura alcanzó 59.2 mm, seguido de Hacienda Bigote (45.9 mm) y Morropón (45.7 mm). Se prevé que continúen las precipitaciones de forma intermitente. 📡 https://t.co/HivsuHs9VV https://t.co/sVwj9ZcaNz — Senamhi (@Senamhiperu) November 27, 2026

Además, la Dirección Zonal 1 de la institución había advertido que entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre se presentarían precipitaciones en la costa y sierra norte del país.

Dren Sullana en #Piura 🥺... No hubo desborde solo una lluvia de gran intensidad 😖 Vídeo: cortesía https://t.co/qIsdDLtOFt — Dianitha Mila García Hua (@dianitaGahu812) November 27, 2026

De acuerdo con el organismo, las lluvias alcanzarían intensidades moderadas, fuertes y extremas, según los niveles de alerta establecidos.

🚨⛈️ ¡ATENCIÓN, PIURA, LAMBAYEQUE Y TUMBES! 🌧️ #Radar #SENAMHI #MINAM | Continúan las lluvias. Últimos registros: El Chira (33.8 mm), Piura (17.1 mm), San Miguel (13.5 mm) y Tingorae (9.7 mm). ⛈️ Se prevén acumulados superiores a 15 mm en Sullana. https://t.co/HivsuHrC6n https://t.co/Eh28EoGoKs — Senamhi (@Senamhiperu) November 27, 2026

También se pronosticó un incremento de la cobertura nubosa y de la sensación térmica durante las tardes y noches, además de ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora.

Intensa lluvia golpea a la ciudad de Sullana esta noche. https://t.co/qwmq9IS9tL — Carlos Gonzales (@carlomagno1005) November 27, 2026

Para las siguientes horas, el Senamhi prevé precipitaciones de moderada intensidad en gran parte de la región Piura, principalmente en las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba.