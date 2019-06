Minem sobre exploración de petróleo en mar del norte: "acá el que va a definir es el Estado"

El gremio de pescadores artesanales de las regiones de Piura y Tumbes anunció un paro de actividades para este jueves 6 de junio, para manifestar su desacuerdo con la concesión del lote Z-64 en el mar de Contralmirante Villar para fines de exploración petrolera, pues consideran que atenta contra sus actividades.

Los pescadores señalan que también se concesionará otros cuatro lotes (Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68) frente a Paita, Sechura, Chiclayo, Santa y Casma, a favor de la empresa británica Tullow Oil. En total, los cinco lotes fueron adjudicados por el gobierno anterior en febrero del 2018, y anulados por este gobierno tres meses después.

► Piura: corte de Sullana designa a cuarto juez anticorrupción en menos de tres años



► Piura: así fue el seguimiento a mafia que iba a enviar tres toneladas de droga



Al respecto, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, explicó a El Comercio que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) está decidido a otorgar las concesiones, y se comprometió a entablar un “proceso de participación ciudadana”.

-Los pescadores exigen garantías de que la exploración petrolera no atentará contra sus actividades. ¿Es posible garantizar eso?

Solamente hemos firmado el contrato (de concesión) de Tumbes, luego de un proceso de participación ciudadana complementario que estableció el gobierno desde el año pasado. Todos los lotes están fuera de las 5 millas de donde se realiza la pesca artesanal.

Respecto al temor de contaminación, lo primero es que nosotros buscamos que las empresas que vengan a realizar actividades de hidrocarburos cumplan altos estándares ambientales y se relacionen adecuadamente con las actividades que ya existen. Vamos a exigir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el que se hayan evaluado todos los posibles impactos de la actividad y las medidas para mitigarlos. No queremos actividades que pongan en riesgo el medio ambiente o la pesca.

-¿De todas maneras se otorgarán las concesiones de los otros cuatro lotes petroleros?

No hay que ponerlo en una forma dramática, como si fuera el fin del mundo. Hay que ponerlo en positivo. No queremos traer algo que vaya a perjudicar al medio ambiente y a la actividad pesquera. Eso hay que dejarlo muy en claro. Queremos algo que sea positivo. Si esta empresa perfora y tiene éxito, el éxito va a ser importante para todos, porque va a significar que se va a poder producir petróleo que vamos a usar en la refinería de Talara, y además va a haber más canon.

-¿Por qué las concesiones se otorgan directamente y no por un proceso de licitación?

Hubo un proceso en el 2017 en el que no hubo interesados. Perú Petro hizo una licitación y no se presentó nadie. Y estableció un proceso para otorgar directamente (la concesión), ya que no había interesados, a empresas que cumplieran ciertos criterios y que estuvieran en los 100 primeros puestos en un ránking de una publicación internacional.

-¿Bajo qué criterio se escogió a Tullow Oil?

Fue la que se interesó. Tullow tiene una experiencia importante en exploración off-shore en el mar en África, Jamaica, Argentina.

-¿Por qué la premura en las concesiones? ¿Estamos desabastecidos de petróleo?

Hoy en día nuestra producción es bien baja. Estamos hablando de cerca de 50 mil barriles diarios. Se está trabajando en otras zonas, en la selva, para aumentar esa producción, pero es importante tener más producción que podamos destinar a nuestra refinería (de Talara), y poder disminuir nuestra dependencia en la importación.

-Ahora mismo también está en marcha el proyecto Mar Pacífico Tropical, que busca crear una zona reservada en el mar de Piura y Tumbes. ¿Han considerado eso?

Cuando se crea un área natural protegida, si no se está realizando ninguna actividad, ya nadie puede entrar, ni pesca ni nada. Pero si ya hay un contrato de un lote, esa nueva área tiene que considerar lo que ya existe.

-Entonces todo indica que se está apurando el tema de las concesiones para no tener problemas cuando se declare la zona Mar Pacífico Tropical.

No, porque esto ya se viene trabajando desde antes. Cuando se diseñan los lotes, ya sabían cuáles eran las áreas. Ya no estaban tocando el área que el Ministerio del Ambiente viene considerando para el proyecto (Mar Pacífico Tropical).

-¿Entonces no hay colisión de ambos proyectos?

Para nada. Nosotros estamos trabajando el tema (Mar Pacífico Tropical) con el Ministerio del Ambiente, tenemos reuniones en las que explicamos cuáles son las posiciones.

-Respecto al canon, los últimos estudios de transparencia en actividades extractivas (EITI) indican que no ha sido bien aprovechado por los municipios. ¿De qué sirve tener más recursos si estos no llegan adecuadamente a la población?

Menciona una herramienta sumamente importante, que es el EITI, que permite a la población saber dónde se están destinando los recursos. En el tema del canon, estamos teniendo reuniones con el Gobierno Regional Tumbes y con algunas municipalidades (de Tumbes). Lo mismo haremos en Piura. Es evidente que en los últimos años no ha habido buen uso del canon. Tenemos que ver que se utilice bien, no solo que se destine adonde tiene que ir, sino también la supervisión, que Contraloría esté detrás (de las obras).

-¿Se justifica la desconfianza de la población en las actividades petroleras?

Sí, sin duda. Lo vemos acá en Piura, lo hemos visto en Loreto, donde estamos trabajando intensamente con las comunidades que durante años han sido afectadas o no han recibido los mismos beneficios del canon. Nos estamos reuniendo para ver toda esa problemática. Hay muchos compromisos que ha asumido el Estado.

-¿Las concesiones apuntan a encontrar solo petróleo o también gas?

Lo que vayan a encontrar.

-¿Aplica la consulta previa?

Si hubiera pueblos originarios, aplicaría. En cada contrato que nosotros otorgamos se hace la consulta correspondiente al Ministerio de Cultura, para saber si hay que hacer consulta previa o no.

-¿Y eso se ha hecho con el lote Z-64 o se va a hacer con los otros cuatro?

En el caso de Tullow, sí se ha hecho.

-¿Y qué se determinó?

No nos han dicho que hay pueblos originarios.

-¿Por lo tanto?

No hay consulta previa. Pero eso no significa que no hagamos un proceso de participación ciudadana, que es anterior al contrato. Luego del contrato, antes del EIA, también hay un proceso de participación ciudadana.

-¿Qué significa exactamente “proceso de participación ciudadana”?

Talleres que se convocan y donde se explican los proyectos.

-¿Y qué pasa si la población, en su mayoría, se opone al proyecto?

Acá el que va a definir es el Estado, que es el que tiene la experiencia y consulta a distintas entidades, para ver si (la exploración) es algo viable o no.

-¿Incluso cuando la gente se oponga?

Vamos a tener la información de sus preocupaciones, y nos tocará explicarlo y discutirlo con la población.

-¿Qué gestos hay desde el MEM para abrir el diálogo con los pescadores?

En Piura aún no hemos empezado formalmente este proceso ampliatorio de participación ciudadana, tenemos que estructurarlo bien. En el marco de un paro no es conveniente sentarse a dialogar cuando la gente está molesta. Sentémonos bien, conversemos. Esto no va a ser un proceso que acabe en una semana. Vamos a tomarnos nuestro tiempo.



Síguenos en Twitter como @PeruECpe