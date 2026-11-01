Tumbes y Piura afrontarán desde la noche de este domingo 1 de noviembre un escenario de lluvias de fuerte a extrema intensidad, con especial atención sobre Tumbes, donde las precipitaciones podrían alcanzar o superar los 100 milímetros en determinados sectores. La alerta se mantendrá durante la madrugada del lunes y ha llevado al Gobierno a movilizar recursos hacia el norte del país.

El Comando FEN reportó un fuerte incremento de las precipitaciones previsto para las próximas horas. En respuesta, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se dirige a Tumbes para coordinar las acciones de las autoridades y la activación de los protocolos de emergencia.

La situación también modificó la agenda de la presidenta Keiko Fujimori, quien anunció que permanecerá en el país y no participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en España.

“El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia”, señaló la mandataria mediante su cuenta de X.

#AlertaMEGANIÑO El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la Cumbre de Jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia. Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026

Fujimori agregó que el Ejecutivo está movilizando recursos para proteger a la población. “Ante esta situación, he decidido no asistir a la Cumbre de Jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia. Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias”, sostuvo.

Las 11 provincias bajo alerta roja

De acuerdo con el aviso de corto plazo difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las lluvias de nivel rojo comprenden las ocho provincias de Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

En Tumbes, la alerta comprende la totalidad de sus provincias: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. El Boletín Informativo de Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.° 304-2026-INDECI/COEN establece que el pronóstico estará vigente desde las 13:00 horas del domingo 1 hasta las 13:00 horas del lunes 2 de noviembre.

Se prevé lluvias intensas (nivel rojo) hasta el 2/11 en las provincias Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara (Piura); así como en Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla (Tumbes), de acuerdo al aviso de corto plazo del SENAMHI. (Imagen: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional﻿ (COEN) - Facebook).

El escenario contempla precipitaciones de moderada a extrema intensidad en Tumbes y la costa interior de Piura, además de lluvias de fuerte a extrema intensidad en la sierra norte piurana. También podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento.

#Ahora #Minam #Senamhi | Se registra lluvia de gran intensidad en Caserío de Higuerón, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes. 🌧️ Estas condiciones se presentan en el marco del Aviso de corto plazo ante lluvias intensas: https://t.co/MkbVGC8Zsm https://t.co/navJkQq4HF — Senamhi (@Senamhiperu) November 1, 2026

El Comando FEN recomendó a la población evitar acercarse a ríos, quebradas y zonas inundables ante el incremento de las precipitaciones. También pidió no arrojar basura o desmonte en los cauces y adoptar medidas para proteger cultivos, animales e infraestructura productiva.

#Tumbes — Abraham Levy (@hombredeltiempo) November 2, 2026

Lluvias se adelantaron en el norte

Las precipitaciones previstas para las próximas horas ocurren después de que Piura y Tumbes ya registraran acumulados inusuales para esta época del año. Javier Chiong, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que estos episodios pueden considerarse entre los primeros impactos de las precipitaciones asociadas a El Niño costero.

#Ahora #Minam #Senamhi | Se registra lluvia intensa en la ciudad de Tumbes. 🌧️ Estas condiciones meteorológicas se presentan en el marco de las precipitaciones reportadas en la zona. ☑️ Continúa el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. https://t.co/W0daEYF86q — Senamhi (@Senamhiperu) November 2, 2026

En la estación de Canchaque, en Piura, se registraron 154.9 milímetros de lluvia, mientras que El Salto, en Tumbes, acumuló 99.3 milímetros. Según Chiong, durante esta temporada las estaciones costeras suelen registrar acumulados de apenas dos o tres milímetros.

“En esta temporada llueve dos, tres milímetros máximo, principalmente en las estaciones costeras, y hemos tenido acumulados de más de cien milímetros”, explicó. El especialista calificó estos registros como “muy anómalos para la temporada” y los vinculó con el evento de El Niño costero.

Enfen pronostica lluvias intensas y aumento del caudal de ríos en la costa norte. (Foto: Andina)

El especialista Abraham Levy, director y representante de Ambiand (Ambiental Andina S.A.) y presidente de Meteorológica SAC., también advirtió que las precipitaciones en el norte se han adelantado considerablemente y seguirían un patrón progresivo. Luego de los episodios registrados en Ecuador y Tumbes, las lluvias alcanzarían Piura y posteriormente podrían extenderse hacia Chiclayo. “Van a ir creciendo en frecuencia e intensidad”, sostuvo.

AHORA #Machala, a 62 kilómetros de #Tumbes. Video de un medio local: MARCORTV #ElNiño https://t.co/2x571ASIFj — Abraham Levy (@hombredeltiempo) November 2, 2026

Sin embargo, los especialistas precisaron que los elevados registros de temperatura del mar no permiten afirmar todavía que las lluvias alcanzarán o superarán las magnitudes registradas durante los eventos extraordinarios de 1982-1983 y 1997-1998. El periodo de mayores acumulados suele producirse entre enero y marzo.

Cenepred advierte que Lima podría registrar lluvias similares a las de 1970

El escenario de precipitaciones también ha puesto la atención sobre Lima Metropolitana. Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), señaló este domingo en Canal N que, si continúa la tendencia de anomalías positivas en las temperaturas del mar y del aire, no se descarta que la capital registre lluvias similares a las ocurridas en 1970.

“De continuar con esta tendencia de las anomalías positivas de la temperatura del mar y del aire, no se descarta la posibilidad de que en la ciudad de Lima ocurran lluvias muy similares a las del año 1970”, sostuvo Yamasaki. El funcionario agregó que los modelos contemplan la posibilidad de que se presente este escenario.

Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 1/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 2/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 3/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 4/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 5/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 6/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 7/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 8/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 9/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 10/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 11/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 12/13 Intensas lluvias en 1970 La lluvia del 15 de enero de 1970 se prolongó durante varias horas y dejó numerosos sectores de Lima inundados. (Fotos: Archivo EC). 13/13

Ante ello, el Cenepred elaboró por primera vez un escenario de riesgo específico para Lima Metropolitana, que comprende el análisis de 50 distritos. Yamasaki explicó que anteriormente las evaluaciones para Lima se concentraban principalmente en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, mientras que ahora el análisis incorpora directamente el área metropolitana.

El jefe del Cenepred advirtió que las condiciones de la capital han cambiado considerablemente respecto de hace 56 años. El crecimiento de la población, el incremento de los niveles de vulnerabilidad y la expansión de superficies cubiertas por concreto reducen la capacidad del suelo para absorber el agua. En ese contexto, ante lluvias intensas, el agua podría desplazarse por las calles y acumularse principalmente en vías y zonas con desnivel.

#MesaDePrensa | El jefe del Cenepred, Miguel Yamasaki, advirtió que Lima Metropolitana podría registrar lluvias similares a las de 1970 si continúa el incremento de las temperaturas del mar y del aire. Precisó que se elaboró un escenario de riesgo para 50 distritos con el fin de facilitar las medidas de prevención. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxxtRz — Canal N (@canalN_) November 2, 2026

“El agua que caiga producto de la lluvia va a tener que correr por las escorrentías, que vendrían a ser las calles, y en aquellos lugares donde hay depresión, el agua se va a acumular”, explicó.

Yamasaki precisó que el escenario elaborado por el Cenepred busca servir como una herramienta preventiva para las municipalidades y no generar alarma entre la población. Entre las acciones planteadas mencionó la instalación preventiva de motobombas e hidrojets en los puntos vulnerables, de modo que permitan evacuar el agua acumulada y evitar interrupciones del tránsito, particularmente en los principales bypasses de Lima.

Gobierno anuncia medidas ante El Niño

La emergencia ocurre días después de que el Ejecutivo anunciara un paquete de medidas para mitigar los efectos económicos de El Niño y otros factores externos. Fujimori presentó las iniciativas junto con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

El Gobierno anunció la movilización de recursos hacia el norte del país ante el incremento de las precipitaciones previsto para las próximas horas. (Imagen: Difusión).

Entre las medidas anunciadas se encuentran bonos dirigidos a familias vulnerables, mayor gasto público para culminar obras paralizadas y la continuidad de trabajos de mantenimiento en colegios, establecimientos de salud, comisarías y carreteras.

Según el Ejecutivo, estas acciones buscan garantizar servicios esenciales y generar oportunidades de empleo en las zonas que requieran mayores inversiones públicas. El Gobierno sostuvo que los recursos se financiarán sobre la base de los fundamentos macroeconómicos del país y el incremento de los ingresos tributarios.

Corte eléctrico afectó a cinco regiones del norte

En paralelo a la alerta meteorológica, una interrupción masiva del servicio eléctrico afectó este domingo localidades de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. El corte comenzó aproximadamente a las 3:03 p.m. y estuvo relacionado con un evento registrado en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Enosa informó que la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte–REP y Guadalupe ocasionó la suspensión del suministro desde Trujillo hacia el norte. La empresa reportó alrededor de 618 mil usuarios afectados solo en Piura y Tumbes.

Un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) generó un corte de energía en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. El servicio se restableció en Talara y Trujillo, mientras sectores de Piura y Tumbes continúan sin luz ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/4LvGQ2zJrB — Canal N (@canalN_) November 1, 2026

Por su parte, Osinergmin indicó que fiscaliza la interrupción y señaló que los primeros reportes vinculan el corte con una falla en la línea de transmisión de 500 kV entre Chimbote y Trujillo. Durante la tarde, el suministro comenzó a restablecerse progresivamente en diferentes localidades.

Hasta el momento, no se ha establecido que el corte eléctrico haya sido ocasionado por las lluvias. La interrupción se produjo mientras las regiones del norte permanecían bajo vigilancia ante el incremento de las precipitaciones.