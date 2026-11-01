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Resumen

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Senamhi activa alerta roja por lluvias extremas en Piura y Tumbes ante presencia de El Niño. (Foto: Andina)
Senamhi activa alerta roja por lluvias extremas en Piura y Tumbes ante presencia de El Niño. (Foto: Andina)
Por Diego Aquino Pedraza

Tumbes y Piura afrontarán desde la noche de este domingo 1 de noviembre un escenario de lluvias de fuerte a extrema intensidad, con especial atención sobre Tumbes, donde las precipitaciones podrían alcanzar o superar los 100 milímetros en determinados sectores. La alerta se mantendrá durante la madrugada del lunes y ha llevado al Gobierno a movilizar recursos hacia el norte del país.

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