Lluvias intensas azotan Tumbes y alcanzan la sierra de la región Piura. (Foto: )
Lluvias intensas azotan Tumbes y alcanzan la sierra de la región Piura. (Foto: )
/ Malú Ramahì
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un pronóstico a muy corto plazo advirtiendo sobre la continuidad de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en Tumbes y Piura, con presencia de descargas eléctricas.

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