El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un pronóstico a muy corto plazo advirtiendo sobre la continuidad de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en Tumbes y Piura, con presencia de descargas eléctricas.

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias se han presentado con mayor incidencia en las provincias de Ayabaca, Morropón y Huancabamba, así como en la propia ciudad de Piura.

Foto: IGP- Instituto Geofísico del Perú

Las estaciones meteorológicas registraron acumulados destacados durante la última hora, entre los que figuran los 16.8 mm en Canchaque, 15.5 mm en Malacasi y un registro puntual de 43.4 mm en la zona de Partidor (Tambogrande).

Ante la continuidad de eventos meteorológicos adversos, las autoridades exhortan a la población de las zonas involucradas a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y acatar las recomendaciones de seguridad frente a posibles tormentas eléctricas y aniegos locales.

Ingemmet advierte riesgos en Tumbes, Piura, Áncash y Lima ante posibles lluvias intensas. (Foto: Andina)

¿Cómo protegerse de las precipitaciones?

Ante el pronóstico de Senamhi de lluvias, es importante conocer cómo protegerse de las precipitaciones para evitar inundaciones en casa, resbalarse en las calles o un accidente de tránsito al conducir. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía aconsejan cómo actuar para prevenir estos percances.

Para evitar inundaciones y goteras de agua en los hogares cuando llueve, Indeci aconseja despejar las azoteas. También, recomienda a las familias desconectar los artefactos eléctricos y alejarse de ellos. En ese sentido, si existe el riesgo de que el agua ingrese al hogar, debe cortarse el suministro de electricidad.

Además, se aconseja instalar una canaleta pluvial hacia un ducto de drenaje de agua para que no se acumule el agua en las terrazas y techos, especialmente en las casas de techos planos. Del mismo modo, las grietas deben repararse para evitar filtraciones de agua.

Cuando la precipitación finalice, Indeci sugiere proteger los techos con una capa de concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

La Policía Nacional recomienda a los conductores disminuir la velocidad y no acelerar en pistas resbaladizas para que no pierdan el control de sus vehículos. Asimismo, pide que mantengan una distancia adecuada de protección con respecto a las unidades de transporte que tengan al frente, especialmente en las horas punta.