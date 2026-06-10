La Policía Nacional del Perú (PNP), detuvo en el asentamiento humano Micaela Bastidas, en Piura, a Hernán Tezen Gonza (43), conocido como alias ‘Pochola’, otro presunto implicado en el asesinato a balazos de Víctor Hugo Febre Calle (44), alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), el pasado 21 de mayo.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía), indicó que ahora el criminal afrontará una detención preliminar por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado en grado de tentativa, banda criminal, marcaje y reglaje, así como conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato.

Para RPP, Revoredo precisó que la detención fortalece “la línea operativa referente a la implicancia de los autores materiales e intelectuales implicados en este complejo proceso investigativo”. Además, sostuvo que ya se dio cuenta a la Fiscalía y al Poder Judicial sobre la captura de William Tezen.

Más implicados en muerte de Febre Calle

Cabe recordar que hay otros cincos procesados que ya afrontan 18 meses de prisión preventiva por este caso. Son David Omar Gallo Lozada, John Darwin Ponce Torres, Derian Omar Gallo Lozada, Stephanie Criollo Aguirre y Miriam Elizabeth Rosales Torres.

La captura se realizó en trabajo conjunto por la División de Homicidios de la Dirincri y el Depincri Piura, que permitió la incursión en simultáneo en Sullana y Piura.

En tanto, la PNP busca a la regidora Patricia Niño por presunta implicancia en asesinato del alcalde.

Las declaraciones de un interno del penal de Piura han llevado a que la regidora de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre sea incorporada en el foco de las investigaciones fiscales. De acuerdo con una resolución judicial del 29 de mayo de 2026, las indagaciones policiales también detectaron antecedentes de confrontación política entre Patricia Niño y el alcalde fallecido.