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Víctor Hugo Febre fue asesinado el pasado 21 de mayo. Foto: El Comercio
Víctor Hugo Febre fue asesinado el pasado 21 de mayo. Foto: El Comercio
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP), detuvo en el asentamiento humano Micaela Bastidas, en Piura, a Hernán Tezen Gonza (43), conocido como alias ‘Pochola’, otro presunto implicado en el asesinato a balazos de Víctor Hugo Febre Calle (44), alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), el pasado 21 de mayo.

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