PJ volverá a dirimir este miércoles 24 sobre continuidad del currículo escolar

Este miércoles 24 de octubre se realizará una nueva audiencia en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, a fin de evaluar la continuidad del enfoque de género en el currículo escolar, tras las apelaciones interpuestas por el colectivo Padres en Acción (PEA) y el Ministerio de Educación (Minedu).



La sesión estará presidida por la vocal Carmen Martínez, quien podrá adherir su voto a una de las cuatro posturas que se han establecido en audiencias previas. Según la norma, la Corte Suprema requiere de cuatro votos conformes para emitir un fallo definitivo sobre el caso.



—Por los cuatro votos—

En agosto, los cinco magistrados de la sala votaron de esta manera: dos votos (Vicente Walde Jáuregui y Samuel Sánchez Melgarejo) a favor de que se declare fundada la demanda del colectivo PEA, ya que la aplicación del enfoque de género no había sido consensuada con los padres.



Otros dos votos (Julio Wong y Ramiro Bustamante a favor de que se declare infundada dicha demanda, puesto que el enfoque “no contiene ninguna expresión que pueda considerarse inexacta o contraria a la Constitución”.



El voto restante, de la magistrada Silvia Rueda, fue singular; por lo que al no alcanzar los cuatro votos conformes, la sala convocó a un vocal dirimente: Pedro Cartolín. En setiembre, este juez tampoco se adhirió a ninguna de las posturas y por ello se requirió la presencia de la vocal Carmen Martínez.



Si bien el voto de Martínez no decidirá este miércoles 24 el caso, sí podría inclinar la balanza por una de las posturas. Actualmente, un texto del enfoque de género no es aplicado en las aulas tras una medida cautelar concedida a PEA.