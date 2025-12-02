La Policía Nacional del Perú (PNP), junto a la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 2) consiguió la detención preliminar judicial de Carlos Montenegro Chávez (31), alias “El Monstruo de Yarinacocha” y agente de seguridad, y Sócrates Platón Perea Díaz (25), alias “El Monstruo de Callería”, en las ciudades de Nazca y Pucallpa respectivamente, vinculados al delito de pornografía infantil.

Fue la fiscal provincial Janett Marilú Mendoza Benel, quien dirigió las diligencias. Los investigados habrían incurrido en la posesión y fabricación de material de abuso sexual infantil.

Además, estuvieron presentes las fiscales adjuntas Cecilia Salvador y Karla Pasache en coordinación con la División de Investigación de Ciberprotección Infantil de la Policía Nacional y las organizaciones internacionales cooperantes Our Rescue y Children International Rescue Foundation, con el apoyo de la Comisaría de Yarinacocha y la USE Ucayali.

Asimismo, las investigaciones se iniciaron a partir de la comunicación del sistema NCMEC (Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados) de Estados Unidos, que dieron cuenta de presuntas actividades ilícitas ligadas a los imputados y con víctimas infantiles.

