El acceso a las oficinas se realiza únicamente mediante coordinación previa. Optimus Enterprise se dedica a la importación y distribución de productos electrónicos y no funciona como una tienda abierta al público. “Le hacemos una cita y ellos vienen a la oficina, ven el producto y, si les gusta, lo separan o lo pagan y se lo llevan. Pero para ello hay una previa coordinación porque no somos una tienda, somos mayoristas y distribuimos”, explicó Herrera a este Diario.

Aquel día permitieron el ingreso de los cuatro visitantes. Los primeros permanecieron algunos minutos haciendo consultas e incluso solicitaron utilizar los servicios higiénicos. Luego llegaron los otros dos. Fue entonces cuando la situación cambió por completo.

Policías que fingían ser clientes.

“Uno se levanta, saca el chaleco, se lo pone y dice: ‘Esto es una intervención. Nadie puede salir, nadie se puede mover’”, recordó Herrera. Según su testimonio, uno de los agentes le mostró brevemente un documento, pero no tuvo tiempo suficiente para revisarlo antes de que se lo retiraran.

Momento de la aparente intervención.

La aparición de las armas incrementó la tensión dentro del inmueble. Herrera asegura que hasta ese momento los cuatro habían ingresado como potenciales compradores. “Tú estás entrando acá a mi oficina como cliente, no como policía”, recuerda haber reclamado. “Me puse súper nervioso, con miedo. Tenía temor por la integridad de todos nosotros porque, por la coyuntura que se está viviendo, no se sabe si es verdad o si es mentira”, relató.

Tomas exteriores del retiro de las pertenencias de la empresa al carro policial.

Lo que ocurrió después es precisamente lo que ahora pide que sea investigado por la Inspectoría General de la PNP.

El registro y los bienes incautados

De acuerdo con Herrera, los efectivos comenzaron a abrir cajones, revisar documentos y recorrer distintos ambientes internos del inmueble. El empresario asegura que advirtió que se encontraban en una oficina privada y que no había autorizado el registro de esos espacios. Tampoco, sostiene, le fue exhibida una orden judicial de allanamiento o registro. Esta circunstancia también quedó consignada en la denuncia presentada ante Inspectoría.

“Se metieron a otros ambientes, comenzaron a revisar mis cajones”, contó. Las cámaras de seguridad del establecimiento, asegura, registraron parte de estas acciones.

Durante la diligencia fueron retirados diversos bienes, entre ellos dos teléfonos celulares de uso personal, zapatillas y 21 espejos retrovisores. También fueron inspeccionados cuatro televisores, aunque estos finalmente fueron devueltos luego de que Herrera presentara documentación que acreditaba su adquisición.

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Según su relato, durante la intervención le indicaron que disponía de 15 minutos para presentar los documentos de los productos. Herrera sostiene que, cuando consiguió parte de ellos, recibió como respuesta que el plazo había terminado. “Ya tengo la documentación, ya me la mandaron los proveedores”, recuerda haber señalado. La respuesta, afirma, fue: “No, ya se terminó tu tiempo, me voy a llevar todo”.

En el caso de los 21 espejos retrovisores, presentó documentos correspondientes a una importación marítima realizada en 2024. Los agentes consideraron que estos eran insuficientes debido, entre otras observaciones, a la ausencia de determinados datos y de los nombres o marcas de los productos. Ahora solicita que se determine qué verificaciones se realizaron para establecer que la documentación no acreditaba su procedencia.

Policía tomó zapatillas del empresario.

Los cuatro visitantes eran efectivos de la División de Investigación de Delitos Aduaneros (DIVIDAT) de la Policía Fiscal de la PNP. Según la documentación vinculada a la diligencia, participaron el capitán Walter Ynquilla Amancay, la suboficial de primera Yahaira Gallegos Vera, el suboficial de segunda Alan Nolazco Quiliche y la suboficial de tercera Leslie Vivanco Jeri.

Foto del acta de comisión.

La actuación estaba vinculada a la Orden de Comisión N.° 377-2026-DIRNIC PNP/DIRPOFIS-DIVIDAT-DEPINOC. Sin embargo, uno de los puntos que deberá esclarecer Inspectoría es hasta dónde llegaban las facultades otorgadas por ese documento y cuál fue el sustento empleado para registrar ambientes privados.

Cinco horas en una dependencia policial

Las dudas sobre el procedimiento continuaron al concluir la diligencia en la empresa. Aunque inicialmente las cuatro personas presentes habían recibido la indicación de que estaban intervenidas y no podían abandonar el lugar, finalmente solo Herrera fue trasladado en un vehículo policial hasta las instalaciones de la DIVIDAT-DIRPOFIS, en Chorrillos.

Camioneta que usaron los policías.

El propio empresario asegura que en ese momento cuestionó qué significaba estar “intervenido”. Según recuerda, inicialmente les dijeron que todos debían acudir a la dependencia, pero que sus trabajadores tendrían que trasladarse por sus propios medios. “¿Estamos intervenidos o es una broma? ¿Por qué yo tengo que pagar mi taxi? Si estoy intervenido, tú tienes que llevarme”, relató.

Herrera sostiene que su traslado no fue presentado como una invitación que pudiera aceptar o rechazar. Ya en Chorrillos, permaneció durante varias horas bajo vigilancia del personal.

Según la denuncia, no se sentía en libertad de retirarse e incluso era acompañado cuando acudía a los servicios higiénicos. Sin embargo, afirma que nunca se le explicó claramente si estaba detenido, conducido o sometido a alguna otra figura jurídica.

“Ahí me tienen casi cinco horas”, aseguró. Recién después, según su versión, le presentaron el acta de incautación para que la firmara.

Este documento introduce otra interrogante sobre la cronología del procedimiento. El acta consigna las 14:25 horas del 7 de agosto en las oficinas de la DIVIDAT-DIRPOFIS, en Chorrillos, y señala que a las 14:30 se procedió a efectuar la incautación. Para entonces, según el denunciante, los bienes ya habían sido retirados de su oficina, donde la diligencia había comenzado alrededor del mediodía.

Herrera afirma además que firmó diversos documentos durante su permanencia en la sede policial, pero no recibió copias. Solo logró fotografiar parcialmente el acta de incautación.

Luego intentó obtenerla directamente del personal que participó en la diligencia. “Le pido y le pido la documentación: ‘Oye, dame la incautación porque quiero presentar mis documentos’”, relató. Según las conversaciones incorporadas a su denuncia, primero recibió como respuesta que podrían enviarle fotografías posteriormente y, tras insistir, se le indicó que “todo está a disposición de la fiscalía”.

Un celular localizado fuera de Chorrillos

Otro de los hechos que Herrera solicita esclarecer ocurrió después de la intervención. Los dos teléfonos incautados eran de uso personal y estaban asociados a su cuenta de Apple. Días después, ingresó al sistema de localización desde otro dispositivo para comprobar dónde se encontraba uno de ellos. “Entro por mi otro teléfono a mi cuenta y veo que estaba en un distrito que no era Chorrillos, sino en el Rímac. En una casa”, aseguró.

Celular personal de Alfonso ubicado en el Rímac.

Herrera asegura que las imágenes de la diligencia también muestran cómo fueron manipulados los celulares. “Mis teléfonos estaban en mi escritorio”, indicó. Según su versión, uno de los agentes los recogió y posteriormente fueron guardados.

Toma de cómo un efectivo guarda en el bolsillo de otra policía los teléfonos.

Policía guardando los celulares personales de Alfonso en su bolsillo.

¿En qué estado se encuentra la investigación?

Tras confirmar posteriormente que quienes participaron eran miembros de la Policía Nacional, Herrera acudió a Inspectoría para denunciar lo ocurrido. “Indagamos y, claro, son policías. Definitivamente por eso también procedimos a poner la denuncia en Inspectoría”, señaló.

A más de un mes de los hechos, asegura que no ha recibido información sobre avances concretos de la investigación. “Ellos siguen trabajando ahí. Yo no sé nada”, respondió al ser consultado por este Diario sobre el estado de su denuncia.

Herrera también sostiene que, dos días después de acudir a Inspectoría, comenzó a recibir llamadas con una voz automatizada en las que le pedían retirar la denuncia.

“Después de que puse la denuncia en Inspectoría, a los dos días he comenzado a tener llamadas así, con voz de robot: ‘Quita la denuncia’”, relató. Desde entonces, asegura que él y sus trabajadores sienten temor. “Ya no podemos trabajar tranquilos. Estamos con miedo”, dijo herrera.

La denuncia presentada ante Inspectoría busca ahora reconstruir la actuación policial desde el inicio: determinar cuál fue el sustento del registro, bajo qué condición jurídica el empresario fue trasladado y permaneció en Chorrillos, establecer la cronología de la incautación y reconstruir la cadena de custodia de los bienes retirados de la empresa.

El Comercio solicitó a la Policía Nacional sus descargos sobre los hechos denunciados y el estado de la investigación ante Inspectoría. Hasta el cierre de esta edición, la institución no respondió las consultas enviadas.