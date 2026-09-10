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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 7 de agosto de 2026 comenzó como una jornada habitual para los trabajadores de Optimus Enterprise, una empresa ubicada en el Cercado de Lima. Alfonso Herrera, gerente del negocio, y su equipo recibieron a cuatro personas que habían coordinado, en distintos momentos, citas para consultar por algunos productos. Ingresaron como potenciales clientes, pero minutos después se identificaron como efectivos policiales. Lo ocurrido desde ese momento -el registro de ambientes, el retiro de bienes y el posterior traslado de Herrera a una dependencia policial- es ahora materia de una denuncia ante la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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