Solo hasta el 5 de mayo, se reportaron 209.198 casos de dengue , el triple de lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Los muertos se acercan a los 200 y los casos graves acumulados suman más de 600 (también el triple del año pasado) . En la semana 18 del año, entre el lunes 29 de abril y el domingo 5 de mayo, la Sala Situacional del Dengue, del Ministerio de Salud (Minsa), consignó 10.938 contagios mientras que la semana anterior fueron 16.123.

Más del 40% de casos de esas dos semanas corresponde solo de Lima, en fechas en las que precisamente hubo un descenso de temperatura por la presencia de vientos fuertes en la costa y la cercanía del Anticiclón Pacífico Sur. Por varios días la capital presentó incluso temperaturas mínimas de 15°C. Pero esa variación no significó un cambio sustancial en el foco de la epidemia.

Aunque el dengue está asociado a las altas temperaturas -el calor acorta el ciclo reproductivo del zancudo transmisor, Aedes aegypti, y facilita su proliferación-, el médico infectólogo Juan Carlos Celis advierte que aún falta para que el dengue esté controlado. De hecho, existe el riesgo de un repunte de casos.

“Al haber frío se supone que debe haber menos reproducción, pero el vector no va a desaparecer porque están en todas partes todavía. Lo que va a suceder, al contrario, es que busque acercarse a más gente, al calor, porque es antropofílico. Probablemente van a continuar los casos unas semanas más”, dijo a El Comercio.

Para el médico Gustavo Franco Paredes, experto en salud pública del Colegio Médico del Perú (CMP), si bien el frío es un aliado para afrontar la epidemia, el principal obstáculo es que persisten los depósitos de agua sin control que se convierten en criaderos de larva del zancudo. “A medida que se acentúe el frío va a tender a bajar la curva de contagios. El problema es que en Lima, por la cantidad de personas, hay muchos reservorios o fuentes de almacenamiento de agua, sobre todo en zonas periurbanas”, añadió.

El Minsa reporta contagios activos en San Juan de Lurigancho, Comas, Villa María del Triunfo, Independencia, Ate, San Martín de Porres, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Lurigancho y Carabayllo. Todos entre 100 y 600 casos durante la última semana de registro de la Sala Situacional.

Prevención insuficiente

Para ambos especialistas, el principal reto es que la próxima temporada de calor no signifiquen otra vez picos históricos de casos, como ha sucedido en los últimos dos años. El 2023 fue un año trágico de la epidemia con un total de 222.620 casos de dengue y 381 muertes, que fue10 veces más alto que el promedio de los cinco años anteriores. Los cinco primeros meses del 2024 están cerca de superar ese récord de contagios.

El médico Franco reitera que se requieren actividades sostenidas de prevención incluso desde julio y agosto para frenar a tiempo la proliferación de zancudos. Esto resulta aún más necesario considerando que el cambio climático, el calentamiento global o un eventual Fenómeno de El Niño implican variaciones en las temperaturas.

“Todas las medidas reactivas, como fumigación y control de criadero de larvas, no resuelve nada cuando el vector existe. Los países que tienen controlado el dengue son aquellos que actúan todo el año. El trabajo tiene que ser constante. Nuestro sistema de salud siempre está en crisis y en cada brote peleamos por camas”, añadió Celis.

Atento a la fiebre Síntomas del dengue Si alguna persona presenta los síntoma del dengue, como son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y dolor de ojos, y/o algún síntoma de alarma (sangrados por cualquier parte del cuerpo), se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano. El dengue tratado a tiempo y bajo supervisión médica no es una enfermedad mortal. Cualquier consulta puede realizarse llamando a la línea gratuita del Minsa (Infosalud) al 0800-10828.

Ayer, la Defensoría del Pueblo advirtió que 16 distritos de Lima Metropolitana con mayor número de casos acumulados no han ejecutado el presupuesto que se les asignó para medidas de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores. De 2′903.453 soles asignados de presupuesto, las 16 comunas han ejecutado el 0%.

No solo eso. El Comercio revisó el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y verificó que al 15 de mayo, de 41 distritos (incluía la Municipalidad Metropolitana), solo tres han ejecutado algo de los montos recibidos: San Miguel (23.04%), Lurín (16.5%) y San Borja (0.1%).

“Esta situación demuestra que las autoridades locales no están asumiendo con responsabilidad la labor de prevención y acciones frente a situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Asimismo, evidencia la poca articulación con el Ministerio de Salud, sector responsable del control entomológico y que esta enfermedad no siga cobrando más vidas humanas. De igual forma, urgen atender las medidas sanitarias en la población, mediante campañas sostenidas y de impacto en todo el país”, indicó la Defensoría en un comunicado.

Franco Paredes añade que también se requiere capacitación al personal médico, especialmente en regiones donde los contagios de dengue no habían sido tan frecuentes como ahora. “El sistema no se da abasto y hay poco entrenamiento. Los pacientes reciben medicación inadecuada como ivermectina o inflamatorios, cuando justamente el antiinflamatorio va a complicar el caso porque baja las defensas. Hay protocolos de atención, pero es necesario insistir en la capacitación a los médicos. El dengue no ha sido un asunto que ha estado tan presente en Lima como en la selva y el norte del Perú. No es nuevo, pero, por la magnitud de los casos, el personal muchas veces no está entrenado de la mejor manera”. explica.

El CMP está organizando una telecapacitación de actualización en el manejo del dengue para este viernes 17 de mayo, al mediodía en el FB del gremio.